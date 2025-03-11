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    鹽巴為何有「巴」字？ 台人被外國生考倒 教育部字典揭正解

    近日一名網友透露，自己在教導外國學生中文時，對方突然詢問他「鹽巴為何有個『巴』字？」，而他則被當場考倒，無法為其解惑，於是發文向廣大網友求助，貼文曝光後，立即在網上掀起熱烈討論。示意圖。（資料照，歐新社）

    近日一名網友透露，自己在教導外國學生中文時，對方突然詢問他「鹽巴為何有個『巴』字？」，而他則被當場考倒，無法為其解惑，於是發文向廣大網友求助，貼文曝光後，立即在網上掀起熱烈討論。示意圖。（資料照，歐新社）

    2025/03/11 18:49

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕鹽巴是日常生活中常見的調味料，而它的中文字對不少外國人來說，屬於學習較為困難的中文詞彙。近日有一名網友透露，自己在教導外國學生中文時，對方突然詢問他「鹽巴為何有個『巴』字？」，而他則被當場考倒，無法為其解惑，於是發文向廣大網友求助，貼文曝光後，立即在網上掀起熱烈討論。

    該名網友日前在PTT以「鹽巴為什麼有個『巴』字？」為標題發文，他透露自己最近剛好在教導外國學生學習中文，期間有學生突然詢問他「鹽巴為什麼有個『巴』字？」，讓他聽完當場愣住，一時之間不知該如何回答對方。原PO坦言，他事後也對這個問題感到非常疑惑，也好奇詢問，「同類型的名詞有什麼類似的情況嗎？」。

    該文一出，吸引不少網友熱議，還留下各種稀奇古怪的推測，「跟石頭、木頭一樣，頭沒有意思」、「應該是語尾，像尾巴嘴巴，鹽巴就是鹽」、「巴據說是閩南語的語助詞用法」、、可能是第一個使用這個詞的人不確定這是不是鹽，所以猶豫的說『鹽...吧？』，結果這個說法便流傳下來，於是就叫做『鹽巴』了」。

    也有網友翻出台灣教育部《重編國語辭典修訂本》的解釋，只見「巴」有多種不同的用法，當它在特定詞彙裡，具有指「因乾燥、濕稠而凝結成塊的物品」的意思，像是「鹽巴」、「泥巴」、「鍋巴」等；另外，這個字也可以指「附屬在物體下面或後面的東西」，例如「尾巴」、「嘴巴」、「下巴」等。

    根據教育部《重編國語辭典修訂本》的解釋，「巴」有多種用法，在特定詞彙裡則具有指「因乾燥、濕稠而凝結成塊的物品」的意思，像是「鹽巴」、「泥巴」、「鍋巴」。（圖擷取自教育部《重編國語辭典修訂本》）

    根據教育部《重編國語辭典修訂本》的解釋，「巴」有多種用法，在特定詞彙裡則具有指「因乾燥、濕稠而凝結成塊的物品」的意思，像是「鹽巴」、「泥巴」、「鍋巴」。（圖擷取自教育部《重編國語辭典修訂本》）

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