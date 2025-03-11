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    東京國際食品展開幕 嘉義縣「阿里山美好滋味」獲好評

    番路鄉農會的產品獲得好評。（番路鄉農會提供）

    番路鄉農會的產品獲得好評。（番路鄉農會提供）

    2025/03/11 17:13

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕2025日本東京國際食品展今天開幕，嘉義縣長翁章梁率領番路鄉農會等8家業者參展，並設立「嘉義優鮮館」，以「阿里山的美好滋味」為主題盛大登場，吸引許多日本業者試吃洽商，獲得好評。

    嘉義縣展出的嘉義特色產品包括創新果乾烏魚子、阿里山高山茶、急速冷凍水果、傳統地瓜酥及國民伴手禮鳳梨酥等；與嘉義縣合作已久的丸久株式會社社長田中康男前來試吃烏魚子、烏魚子蛋捲，鳳凰卷餅乾、金萱茶，讚賞嘉義縣不僅鳳梨好吃，還有許多美味好物。

    縣府農業處表示，嘉義縣地理位置得天獨厚，結合山與海的豐富資源，造就許多競爭力十足的農產精品，不論是新鮮水果或農產加工品，都是日本市場的「獨嘉」選擇。

    而今年嘉義縣商品也正式進駐東京「誠品生活日本橋」，上架16款嘉義特色農產品，包含阿里山精品咖啡、創新果乾烏魚子、無添加手工花生醬、麻油薑絲、地瓜酥、天然果乾等代表美食，讓日本消費者可輕鬆購入嘉義精品農產。

    翁章梁說，嘉義縣政府第10次參展，業者針對日本市場需求，將商品調整為小規格精緻包裝，希望這次也能收到滿滿訂單，繼續拓展嘉義農特產品的國際市場；業者在參展時可與日本大型買家直接洽商，期望透過國際級平台增加曝光度，穩定拓展海外通路，縣府將持續推動農產品精品化、國際化，讓嘉義優鮮產品站上世界舞台，

    嘉義縣政府率8家業者參加東京食品展。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣政府率8家業者參加東京食品展。（嘉義縣政府提供）

    參加東京食品展的人潮。（番路鄉農會提供）

    參加東京食品展的人潮。（番路鄉農會提供）

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