基市公車汰換電動巴士 議員擔心錢坑擴大

基隆市公車今年起全面汰換電動公車，議員擔心會擴大公車營運錢坑。（記者盧賢秀攝）

2025/03/11 16:58

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市公車票價近20年未調整，近期將召開票價審議委員會，年底訂定公車合理運價成本檢討票價；不過，公車處今年起分2年汰換電動巴士，議員認為司機薪低缺員，養1台電巴相當3台油車，擔心公車營運擴大「錢坑」，要求公車處改善體質，釋出部分路線讓小黃公司營運，甚至微幅調漲票價、調整公車司機薪水留住人才。

基隆市公車連年虧損，市府近期將召開票價審議委員會，訂定合理的營運成本。

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議員陳冠羽說，公車處去年虧損1.1億元，今年預計虧損5400萬元，每年繳付銀行貸款利息2000萬元，他建議儘速實施TRDS政策，釋出部分偏遠路線讓「小黃公車」營運，讓就學就醫的民眾更方便，解決公車班次不足問題，專心經營其他路線，嘉義市公營與民營合作，去年就轉虧為盈，值得借鏡。

議員張顥瀚指出，市府在2年內要全面汰換電動公車，建議市府票價審議檢討應以電車運價討論，以新竹市為例，油車每公里營運成本為54.4元，電車卻要62.5元，相差8元，目前養1輛電車等於養3輛油車，加上5年汰換電池，增加未來公車處負擔，擔心變成公車營運更大的「錢坑」。

此外，基隆市公車司機薪水比雙北低2萬元左右，且民營業者每2個月就加獎金，高薪搶司機，缺員造成班次不穩定。張顥瀚、陳冠羽、張耿耀等議員建議市府適當調整公車司機待遇，甚至票價微調，以改善公車體質。

議員曾怡芳、呂美玲、張芳麗等人建議，電動車易自燃造成火災，應加強駕駛員職前訓練，優化公車路網。藍敏煌也認為，全面換電動公車後勢必加速公車處虧損，要求市府票價要漲、司機調薪及部分路線民營化。

市長謝國樑表示，今年9月到2027上半年將全面汰換電動低底盤公車，成本會增加，近期會召開票價審議委員會討論，包括路網優化改善研究、老人免費乘車、駕駛待遇等，都會仔細評估，他承諾會研議精進司機待遇，加強公車服務品質。

議長童子瑋認為公車處改革進度未如預期，要求市府加速推動議員建議相關計畫，下次定期會提出具體進度方案。

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