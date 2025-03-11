南投市交通轉站用地 開發前闢為臨時停車場

南投市交通轉運站用地，將暫時規劃作為臨時停車場，怪手等重型機具進行整地。（記者張協昇攝）

2025/03/11 16:52

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府規劃在南投市復興路、三和三路口舊台汽車站興建交通轉運站，並以近7億元取得用地，未來將採BOT模式開發，設置包括有商店街等多功能目標使用的交通轉運站，為避免該土地閒置荒廢，在完成招商前將先作為臨時停車場，目前已有重機具進駐進行整地。

南投市交通轉運站用地，占地近2000坪，原為台汽客運南投站，鄰近目前的國光客運車站、家樂福大賣場及三和三街商圈，位於市區精華地段。2007年台汽客運廢站後拆除，房地產業者以2億多元購入土地，計畫蓋商店街，因未獲縣府核准，土地長期閒置，不但雜草叢生，甚至遭棄置大量垃圾，成為髒亂點，嚴重破壞市容景觀，令地方垢病，一度還被喻為「都市之瘤」。

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南投縣政府日前與地主達成協議價購，以每坪35萬元取得該土地，未來將比照彰化鹿港交通轉運站，採BOT促參案方式進行開發，設置包括有商店街、停車場等多功能目標使用的交通轉運站，視廠商投資開發本成本簽定營運期限，目前也同步辦理促參案可行性評估等前置作業。

縣政府交通管理所表示，縣府3月19日將於該用地舉辦交通轉運站推動說明會，為避免該土地繼續閒置荒廢，在完成招商前，將暫時規劃作為臨時停車場，方便民眾停車。

南投交通轉運站用地，緊鄰三和三路商圈。（記者張協昇攝）

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