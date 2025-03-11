為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    彰化菜農大頭菜豐收賣不到好價錢 台中里長助賣創雙贏

    大里區大明里長黃顯堂（左1）幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來購買。（記者陳建志攝）

    大里區大明里長黃顯堂（左1）幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來購買。（記者陳建志攝）

    2025/03/11 16:51

    〔記者陳建志／台中報導〕彰化埔心鄉一名黃姓菜農，今年種植的大頭菜豐收，因賣給菜販賣不到好價錢，台中大里區大明里長黃顯堂得知，決定載到里內幫他促銷，每顆約3台斤重，2顆只賣50元，如果是清寒民眾更是免費送，強調民眾買到便宜的菜，菜農也有較好的收入，可說是雙贏，剛好舉辦捐血活動的太平區後備憲兵荷松協會得知，1次認購100顆，一起加入助農行列。

    大里區大明里長黃顯堂表示，彰化埔心鄉的黃姓菜農，種植了不少的大頭菜，今年因豐收，如果載到集貨場賣給菜販價格不好，得知後決定載250顆到里內幫他促銷。

    黃顯堂表示，這些大頭菜每顆約3台斤，2顆只賣50元，如果是清寒民眾更是免費送，因價格比市場賣的便宜，不但民眾可買到便宜的菜，菜農也有較好的收入，可說是共創雙贏。

    民眾得知，不少人專程來買，有民眾除了買來自己吃，還加買了好幾顆說要送給親友，強調大頭菜不論切片醃成涼拌大頭菜，或是切成塊狀與排骨熬出鮮甜湯頭，都是很美味的桌上佳餚。

    太平區後備憲兵荷松協會剛好在太平宜欣郵局前舉辦捐血活動，得知後也認購100顆送給捐血民眾，加入助農行列。

    大里區大明里長黃顯堂幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來選購。（記者陳建志攝）

    大里區大明里長黃顯堂幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來選購。（記者陳建志攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播