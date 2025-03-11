彰化菜農大頭菜豐收賣不到好價錢 台中里長助賣創雙贏

大里區大明里長黃顯堂（左1）幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來購買。（記者陳建志攝）

2025/03/11 16:51

〔記者陳建志／台中報導〕彰化埔心鄉一名黃姓菜農，今年種植的大頭菜豐收，因賣給菜販賣不到好價錢，台中大里區大明里長黃顯堂得知，決定載到里內幫他促銷，每顆約3台斤重，2顆只賣50元，如果是清寒民眾更是免費送，強調民眾買到便宜的菜，菜農也有較好的收入，可說是雙贏，剛好舉辦捐血活動的太平區後備憲兵荷松協會得知，1次認購100顆，一起加入助農行列。

大里區大明里長黃顯堂表示，彰化埔心鄉的黃姓菜農，種植了不少的大頭菜，今年因豐收，如果載到集貨場賣給菜販價格不好，得知後決定載250顆到里內幫他促銷。

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黃顯堂表示，這些大頭菜每顆約3台斤，2顆只賣50元，如果是清寒民眾更是免費送，因價格比市場賣的便宜，不但民眾可買到便宜的菜，菜農也有較好的收入，可說是共創雙贏。

民眾得知，不少人專程來買，有民眾除了買來自己吃，還加買了好幾顆說要送給親友，強調大頭菜不論切片醃成涼拌大頭菜，或是切成塊狀與排骨熬出鮮甜湯頭，都是很美味的桌上佳餚。

太平區後備憲兵荷松協會剛好在太平宜欣郵局前舉辦捐血活動，得知後也認購100顆送給捐血民眾，加入助農行列。

大里區大明里長黃顯堂幫彰化菜農賣大頭菜，吸引不少民眾前來選購。（記者陳建志攝）

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