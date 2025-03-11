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    成大資安基地再強大 9企業合作推動工控場域防護

    成大副校長李俊璋（中）代表與資安廠商企業簽署合作備忘錄。（圖由成大提供）

    成大副校長李俊璋（中）代表與資安廠商企業簽署合作備忘錄。（圖由成大提供）

    2025/03/11 16:56

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕AI智慧科技運用廣泛，帶來工業製造業產值與附加價值提升，但相對地也有惡意軟體滲透、釣魚攻擊等資安問題。成功大學資安基地與9家企業合作，響應政府「資安即國安」的戰略宣示，共同投入工控資安人才培育，打造全方位攻防學習場域。

    教育部補助成大建置國內第1所「關鍵基礎設施資安人才及技術培育基地」（下稱成大資安基地），今天攜手Fortinet、開啟資安、銓安智慧、啄木科技、雲璽科技、勤晁科技、睿控網安、勤業眾信與資訊工業策進會等9家企業參與合作備忘錄簽訂與設備捐贈。

    成大資安基地去（2024）年3月揭牌啟用，已建置完成油、水、電場域設備。這次合作資安廠商捐贈總價值近1500萬軟硬體設備，使學生有機會接觸工控場域的資安防護設備，學習業界最新技術與防禦產品。

    例如Fortinet捐贈完整的資安防禦威脅監測機制產品，在工控場域上實作防護，有效可視化告警事故且即時阻擋惡意攻擊；銓安智慧、啄木科技與雲璽科技共同提供導入完整在工控環境中實施「永不信任，始終驗證」的安全策略。

    勤晁科技則提供單向閘道器產品，讓工業控制協定在傳輸過程不被反向惡意流量入侵；睿控網安提供端點防護與自適應產線網路防護解決方案。

    成大表示，資安基地以培育實戰人才為目標，提供油、水、電3大類，涵蓋煉油廠、水庫與淨水廠及發電配電站等關鍵基礎設施模擬機台，希望提升國家關鍵基礎設施，工業控制設備工程師實作能力與資安實戰量能。另外，與勤業眾信合作資安演練培訓中心，透過模擬真實網路攻擊情境，提升企業員工應變能力。

    成大副校長李俊璋表示，提升資安首重場域實踐，成大資安基地與企業界攜手合作，結合理論發展與實務訓練，相信能為台灣資安人才培育打下重要基礎，一起提升台灣資安防禦能力。

    教育部補助成大建置國內第1所資安基地，有關鍵基礎設施模擬機台作演訓。（圖由成大提供）

    教育部補助成大建置國內第1所資安基地，有關鍵基礎設施模擬機台作演訓。（圖由成大提供）

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