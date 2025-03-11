響應新北愛心大平台 信銓建設捐100萬待用餐經費

信創集團信銓建設總裁黃炳銘（左二）率領公司團隊，透過議員蔡淑君（右）捐贈100萬元給新北市代用餐，副市長劉和然（右二）代表接受。（記者翁聿煌攝）

2025/03/11 16:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市信創集團信銓建設透過新北市議員蔡淑君媒合，響應新北好日子愛心大平台待用餐計畫，由總裁黃炳銘率領公司團隊共同捐贈100萬元，預計將可發放1萬份待用餐給生活陷困、有需求的弱勢民眾，11日由副市長劉和然代表市府接受。

黃炳銘表示，公司成立於2012年秉持著「信任」、「創造」、「誠懇」、「感恩」精神，希望可以善盡企業社會責任回饋，因此在蔡淑君媒合下響應新北巿愛心大平台待用餐計畫，希望幫助新北的弱勢民眾有基本溫飽。

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蔡淑君表示，信銓建設位於新莊區，希望用自身力量回饋社會，因此樂意協助聯繫市府，提意捐助代用餐經費，幫助有需要協助的弱勢民眾。

劉和然表示，感謝社會大眾與善心人士共同支持待用餐計畫，提供待用餐券，讓他們就近獲取餐食，另外社工員在發放待用餐券時，仍發現還是有許多民眾有領取餐券的需求，因此希望透過持續辦理待用餐計畫，補充弱勢民眾的基本餐食，感謝蔡淑君、信銓建設團隊成員，與新北市政府攜手照顧弱勢家庭。

新北市社會局表示，好日子愛心大平台待用餐計畫自2021年開辦至今，已有63萬多人次弱勢民眾受益，也獲得民間企業廠商、公益團體及善心人士的支持力量，照顧更多需要關懷的家庭，期待透過此次活動匯集更多社會愛的力量。

信創集團信銓建設總裁黃炳銘（中）率領公司團隊捐贈100萬元給新北市代用餐，副市長劉和然（中右）代表接受。（記者翁聿煌攝）

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