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    「雲林良品」東京傳捷報 與當地購物台簽訂3000萬MOU

    東京食品展今天開幕，雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德率縣內8家廠商及20鄉鎮市農會優質農特產品參展。（圖由雲林縣府提供）

    東京食品展今天開幕，雲林縣長張麗善、農業處長魏勝德率縣內8家廠商及20鄉鎮市農會優質農特產品參展。（圖由雲林縣府提供）

    2025/03/11 16:29

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕日本東京食品展今（11）日開幕，台灣有13個縣市參展，其中「雲林良品館」匯集雲林8家廠商與雲林縣農會整合20鄉鎮農會的優質農產品，而在開幕前夕縣府已成功與東京電視購台簽署3000萬台幣的合作備忘錄，縣長張麗善說，這是好的開始，希望這次東京食品讓全球買家看到雲林良品，進而爭取高額訂單。

    雲林縣這次由縣長張麗善率隊參展，除了8家以雲林在地生產優質農產品做原料的農產加工品，20鄉鎮市農會的產品首次參展，展出的產品有新鮮蔬果如結球萵苣、蘿蔓、金鑽鳳梨，加工食品如苦茶油、麻油、花生油、膨發食品、休閒食品、冠軍滷肉飯肉燥包、排骨酥湯、寶寶粥、火雞肉製品、滴雞精、台灣香拔茶、檸檬咖啡等。

    張麗善指出，開幕前夕傳來好消息，縣府成功與東京電視購物台簽署總額達3000萬台幣的合作備忘錄，且「雲林良品」的生鮮蔬菜已正式進駐日本知名MARUEI集團東京地區超市，為進軍日本市場奠定重要基礎。

    張麗善說，雲林的農業產值多年來一直是全國第一，這次參展除讓全球買家看到多元優質的雲林農產品，爭取到高額訂單，也希望深化台日農產貿易關係，與日本連鎖超市建立長期合作，增加雲林農產品的國際通路。

    「雲林良品」的生鮮蔬菜已正式進駐日本知名MARUEI集團東京地區超市。（圖由雲林縣府提供）

    「雲林良品」的生鮮蔬菜已正式進駐日本知名MARUEI集團東京地區超市。（圖由雲林縣府提供）

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