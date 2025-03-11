超過國旅2倍！2024國人出國總支出首破兆元

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰推估，2024年國人出國旅遊總支出1.19兆元，創歷年新高。（記者蔡昀容攝）

2025/03/11 16:18

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部觀光署公布2024年國人出國1684萬9683人次，國旅住宿5986萬8000人次。學者推估，去年度國人出國旅遊總支出1.19兆，首破兆元門檻，並且是國旅總支出4646億元的2倍以上。副署長黃荷婷表示，官方數據還沒出爐，會持續努力提升台灣觀光品牌和旅遊品質，吸引國人及國際客旅遊。

據觀光署統計，國人國內旅遊方面，疫前2019年住宿5158.2萬人次，國旅總次數1.69億，總支出3927億元；2023年住宿6383.4萬人次，國旅總次數2.06億，總支出4954億元；去年住宿5986.8萬人次，其餘數字尚未公布。

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國人出國旅遊方面，2019年1710萬人次，總支出8175億元；2023年1179.5萬旅次，7134億元；2024年1684.9萬人次，其餘數字尚未公布。

靜宜大學觀光事業系教授黃正聰表示，國旅住宿人次佔總旅次比例歷年都差不多，因此以住宿人次成長幅度推估，2024年國旅總支出約4646億元；另依出國人次成長幅度推估，2024年出國旅遊總支出約1兆191億元，可能是首次破兆、創歷年新高。

黃正聰分析，去年出國旅次旺盛，國內旅遊僅小幅減少，顯示國內經濟狀況不錯，錢多者出國，錢沒那麼多的也能國旅；旅遊動能不錯加上機票等旅遊成本提升，國旅及出國總支出高達1兆4837億元，創歷年新高。

對於國旅及出國總支出差距2倍以上，黃正聰預估，今年出國及國旅熱度預估會繼續維持，總支出差距也是。

對此，黃荷婷表示，官方統計數字尚未出爐，不過出國旅遊支出含機票費用，國旅支出則不含交通成本，必然會有差距；疫情之後，國人出國踴躍，觀光署也努力提升國內旅遊品質，並打造觀光品牌、由駐外單位精準行銷，積極吸引國際客，目前來台人次也穩定回溫，以提升台灣觀光收入。

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