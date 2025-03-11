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    步行6千！健保30週年 逾2千人台南古蹟踩街

    台南市「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動15日登場，並安排COSPLAY SHOW在武廟、美術館二館及吳園藝文中心帶來精彩表演。（記者王姝琇攝）

    台南市「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動15日登場，並安排COSPLAY SHOW在武廟、美術館二館及吳園藝文中心帶來精彩表演。（記者王姝琇攝）

    2025/03/11 16:08

    〔記者王姝琇／台南報導〕歡慶健保30週年，中央健保署南區業務組與開基玉皇宮將於3月15日舉辦健行活動，走訪25個古蹟與特色景點，總長3.6公里，超過2千人報名，走完全程約需6千步。

    健保署南區業務組連續第2年攜手開基玉皇宮舉辦「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動，吸引2千餘人報名，15日將從健保署南區業務組出發，繞行25個古蹟與特色景點，並安排COSPLAY SHOW在武廟、美術館二館及吳園藝文中心帶來精彩表演，參加健行民眾還能獲特製瓦煎燒。

    玉皇宮主委涂大松邀民眾健康齊步走，同時欣賞台南歷史文化之美好。當天將行經赤崁樓、石精臼廣安宮、祀典武廟、全美戲院、陳德聚堂、司法博物館、台南孔廟、台灣文學館、湯德章紀念公園、吳園藝文中心等，並在終點站開基玉皇宮設攤宣導，鼓勵民眾走出戶外從事健康休閒。

    參加民眾皆可領紀念T恤、平安壽麵、奇美銀絲卷、新市農會毛豆及冰淇淋等，還有特別訂製的健保煎餅。終點站則有現蒸銀絲卷、地瓜酥、鹹性離子水等讓民眾補充能量，有吃、有喝又有拿。

    台南市「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動15日登場，參加健行民眾能獲特製瓦煎燒。（記者王姝琇攝）

    台南市「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動15日登場，參加健行民眾能獲特製瓦煎燒。（記者王姝琇攝）

    「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動將於3月15日登場，路線將行經25個古蹟與特色景點。（圖由中央健保署南區業務組提供）

    「健康台灣．歡喜作伙走」健走活動將於3月15日登場，路線將行經25個古蹟與特色景點。（圖由中央健保署南區業務組提供）

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