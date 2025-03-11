俗到開花！3分地白蘿蔔田變花海 北斗農開放免費自採

彰化縣北斗鎮中寮里一塊農田，近日開滿白色花海，仔細一看竟然是白蘿蔔開花了。（民眾提供）

2025/03/11 16:26

〔記者陳冠備／彰化報導〕全部免費！彰化縣北斗鎮中寮里三號路旁一塊農田，近日開滿白色花海，仔細一看竟然是白蘿蔔開花了，原來是白蘿蔔市價慘跌，每公斤只剩7元，農民不堪運費成本，只好棄採，今（11日）一早乾脆開放免費任採，吸引上百鄉親到場採摘，更有人拿著大布袋，開著小貨車來撿便宜，現場超過5000條蘿蔔，不到一天，幾乎採光光。

今年冬季特別冷，去年12月彰化溪湖果菜市場，白蘿蔔每公斤拍賣價最高價可來到24.5元，但年後至今價格只剩每公斤7元，包裝加運費至拍賣也不符成本，有農民見狀，決定忍痛耕除。

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「真是菜金菜土」，農民表示，這一年冬天寒流多，火鍋生意大漲，白蘿蔔需求量增，去年價格還不錯，於是趁年前翻田播種，預計三月初採收，未料年後白蘿蔔價格大跌，每公斤剩不到10元，比高麗菜還便宜，連盤商都不願來收購，只好延期採收，但都放到開花了，快要過熟了，只能耕除。

農民說，今年氣候佳，這些白蘿蔔長得肥美，全區至少超過5000條蘿蔔，每條重達超過1台斤，實在不忍心血白費，決定開費免費自採，開放前先找來農工把過高的蘿蔔花割除，並把蘿蔔拔出，鋪平放在田埂上，讓民眾自採更便利。

張姓民眾表示，聽到有免費自採白蘿蔔，特地找來公司同事一起來採，幾乎塞滿了兩台車後車廂，要拿回去給社區共餐使用；附近鄰居說，該農民大部分都種高麗菜，今年首次種白蘿蔔，結果遇到市場崩盤，血本無歸乾脆開放免費自採，讓鄰居都能開心撿便宜， 採了兩大袋，要拿回去醃蘿蔔乾。

白蘿蔔成熟後許久未採首，長出白色花朵，農民不忍心血白費，將蘿蔔花一一砍除，把蘿蔔拔出排列田埂上讓民眾採收。（民眾提供）

北斗鎮一處蘿蔔田開放免費自採，有民眾約三五好友一起來採，開心滿載而歸。（記者陳冠備攝）

北斗鎮一處蘿蔔田開放免費自採，全區至少超過5000條蘿蔔，每條重達超過1台斤，吸引不少民眾來摘採。（記者陳冠備攝）

聽到免費蘿蔔自採，不少民眾頂著中午烈陽，趕緊來撿便宜。（記者陳冠備攝）

現場超過五○○○條蘿蔔，不到一天，幾乎採光光。（記者陳冠備攝）

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