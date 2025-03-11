高雄桃源復興部落「愛玉村」 推出布農慢食職人營、瓦阿係小旅行

茂管處3、4月限量推出「布農慢食職人營」和「瓦阿係小旅行」活動，帶領民眾深度體驗布農部落文化。 （茂管處提供）

2025/03/11 16:24

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市桃源區復興部落（瓦阿係部落）愛玉產量居全台之冠，有「愛玉村」美稱，茂林國家風景區管理處輔導部落發展深度低碳旅遊，3、4月限量推出「布農慢食職人營」和「瓦阿係小旅行」活動，帶領民眾深度體驗布農部落文化。

茂管處表示，隨著南橫公路開通，遊客人潮與日俱增，沿線觀光產業也逐漸復甦，112年起投入輔導觀光資源，包含陪伴部落夥伴建置接待流程、遊程規劃設計、慢食料理開發、導覽解說訓練、遊憩場域優化及部落業者商品品質提升。

請繼續往下閱讀...

去年則安排旅行業者踩線，透過專家顧問實地走訪意見回饋，逐步協助復興部落與旅遊市場接軌，過程中雖因颱風接二連三，導致前往復興部落交通時有阻礙，但隨著便橋修建，目前道路均已恢復通行。

茂管處表示，3、4月限量推出的「布農慢食職人營」和「瓦阿係小旅行」，將分別以部落走讀及套裝遊程形式，呈現復興部落旅遊新亮點，民眾除可近距離認識全世界僅台灣獨有的愛玉生長環境外，更有結合在地食材及布農族火烤文化打造的布農慢食餐桌體驗，在愛玉園下享受精心烹煮的慢食料理，感受山林與土地孕育的美好滋味。

另呼應永續概念，茂管處也透過跨域合作，將採集愛玉籽過程中產生的廢材（如削去的愛玉殼、洗愛玉的廢渣籽）及廢棄蠟筆製成「愛玉永續香氛蠟燭」，作為復興部落永續產品，並轉化為復興部落特色體驗DIY。

茂管處表示，名額有限，活動優惠推廣中，活動資訊可至茂管處官網「茂林新訊-活動年曆」查詢，或追蹤Facebook粉絲專頁「Fun心遊茂林（茂林國家風景區）」、「高屏部落遊」。

高雄市桃源區復興部落（瓦阿係部落）愛玉產量居全台之冠，有「愛玉村」美稱。（茂管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法