反對台東熱氣球光雕音樂會在大坡池放高空煙火 環團：嚴重干擾鳥類

台東縣府已公布今年熱氣球嘉年華光雕音樂會，將在池上大坡池施放高空煙火秀。（記者黃明堂攝）

2025/03/11 16:17

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府已公布今年熱氣球嘉年華光雕音樂會，包含在池上大坡池施放高空煙火秀，但大坡池為國家級濕地，鳥類種類眾多，施放期間正屬水鳥繁殖季節，對正在育雛的鳥媽媽將造成嚴重干擾，環團表達反對。縣府及鄉公所則表示願與地方再溝通。

台東縣青銀共創社會暨環境關懷協會表示，去年熱氣球光雕音樂祭為了聲光效果主辦單位竟於大坡池生態復育區旁直接施放煙火，當下造成許多育雛的鳥媽媽驚飛現場，而煙火施放時更高達110分貝，該音量等同飛機起降聲音大小，恐對鳥類產生驚嚇。

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協會指出，根據阿姆斯特丹大學生態學家胡克斯特拉發表相關研究指出，大型鳥類易被煙火嚇飛，而且距離煙火施放處愈近，影響愈大，更可能因煙火帶來的驚慌導致受傷，根據協會去年自主調查，大坡池施放煙火後隔天，鷺科鳥類少了15%，而雁鴨科鳥類少了30%，顯見煙火已對生態造成干擾。

協會呼籲主辦單位審慎思考施放煙火之必要性，也盼池上鄉親、店家認真思考，真的需要在水鳥繁殖季在大坡池施放煙火嗎？以去年熱氣球光雕音樂會演唱為例，當時聲音最高僅70分貝，並未驚擾鳥類，若台東縣政府交觀處、池上鄉公所堅持加碼，建議可多邀知名歌手前來演唱或是以無人機表演取代，都可以保有低聲光高精彩的效果，並兼顧生態，一舉多得。

縣政府表示，縣府致力推動觀光發展，但也重視地方環保和生態，地方上出現不同的聲音，將持續與地方環保團體溝通討論。鄉長林建宏強調，今年先研議將煙火施放位置往外移，針對活動執行方式、地點及時間再做討論，並持續監測，若仍影響鳥類生態，明年將再調整，希望在生態與觀光發展間取得平衡。

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