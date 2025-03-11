日本企業募款助台南震災 黃偉哲回贈感謝狀致謝

日本典禮株式會社會長宮地正治（左）捐款，台南市長黃偉哲（右）代表接受。（台南市府提供）

2025/03/11 16:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南與日本展現患難與共的情誼，「日本典禮」株式會社會長宮地正治為0121楠西地震捐款100萬日幣，今（11）日台南市長黃偉哲在東京代表接受，並回贈感謝狀表達感謝。

黃偉哲表示，感謝宮地會長的捐款，相信這份情誼市民朋友一定會永遠記在心裡。今天是3月11日，14年前的東日本大地震時台灣曾捐贈許多善款，而2016年台南地震時也收到許多來自日本的幫助，疫情期間台灣與日本之間口罩與疫苗的相互援助，都展現了台日之間互相關懷的情誼。

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黃偉哲提及，先前地震受到較大損害的楠西區，也有許多農民生產品質優良的蜜棗和芒果，在這次東京食品展也介紹給大家，希望大家多多品嚐支持。

宮地正治表示，311東日本大地震時，日本收到了大量來自台灣的捐贈，他也感念至今，非常希望台灣與日本這份羈絆能夠持續，也希望此次的善款能夠讓地震災區居民早日恢復原來的生活。

「日本典禮」株式會社為日本殯葬業公司，創立於1993年，服務範圍遍佈關東地區的東京23區、以及埼玉縣、千葉縣、神奈川縣。

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