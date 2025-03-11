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    高捷聯開招商7案 捷運局：至明年累計可達600億元開發效益

    高捷聯開案至明年累計可達600億元開發效益，其中黃線Y15聯開案由鴻海出線，2棟大樓估可引入3千個就業機會，圖為完工模擬圖。（捷運局提供）

    高捷聯開案至明年累計可達600億元開發效益，其中黃線Y15聯開案由鴻海出線，2棟大樓估可引入3千個就業機會，圖為完工模擬圖。（捷運局提供）

    2025/03/11 16:02

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市捷運局今在市政會議中指出，近幾年已成功招商7案捷運聯合開發案，去年更已完成4案簽約，預計至明年累計可創造約600億元的開發效益用於挹注軌道建設。

    高雄市長陳其邁今主持市政會議，先由環保局進行碳權/主軸計畫專案報告，再由捷運局進行捷運聯合開發專案報告。

    捷運局說明，黃線、岡山路竹延伸線、小港林園延伸線、輕軌等4線齊發，配合捷運建設財源籌措，已成功招商7案聯合開發案，去年更完成4案簽約作業，預計至明年累計可創造600億元的開發效益用於挹注建設。

    陳其邁肯定捷運局聯開專案辦公室在有限人力及資源下，勇於任事的付出及努力，並請捷運局持續透過場站周邊TOD開發，也請相關局處務必配合，共同為市民大眾開創更便利的捷運生活圈。

    陳其邁表示，面對捷運建設龐大的地方自籌經費，在不排擠其他建設及公務預算前提下，請捷運局持續盤點可供開發土地，各機關也共同協助，加速並擴大捷運聯合開發，並請軌道財務建設小組滾動檢討整體財務計畫，健全捷運建設財務及效益。

    捷運局指出，為籌措捷運建設財源、使4線齊發建設如期如質完工，市府推動捷運聯合開發政策，合計已創造600億收益挹注捷運建設，再加計已啟動都市計畫程序將於2027年招商案件，足以充實捷運建設財源。

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