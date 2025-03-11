還可申請！新北YouBike 1.0退場 400多輛車況佳將捐學校當教材

新北市目前全面採用YouBike 2.0系統車輛。（記者董冠怡攝）

2025/03/11 16:48

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市YouBike 1.0系統去年8月底退場，交通局簡任技正吳政諺今於道安會報指出，總退場約2萬輛，多數已達使用年限並啟動汰除報廢，其中車況較好的有400多輛，由微笑單車整備後捐給學校作為自行車騎乘安全教育的教材，汐止金龍國小、泰山同榮國小、三重碧華國中、新莊頭前國中等28校共領303輛，尚有100餘輛可供申請，將視各校申請需求分配。

吳政諺表示，每輛1.0車輛造價約2.2萬元至2.5萬元，使用期限為5年，因車況佳且能在安全條件下繼續騎乘，因此曾延壽2年，適逢2.0系統投入營運，一併逐步汰換未再延壽。公共自行車使用頻繁，壽命難與一般私人腳踏車相比，即便定期維修仍較短。

請繼續往下閱讀...

新北市也與自行車新文化基金會進行校園自行車安全教育活動，去年有八里區米倉國小等28所學校、2947人參與。吳政諺提到，今年目前已安排17所學校、2794人，9月至12月的學校登記中，課程內容涵蓋自行車種類、構造、檢查與調整、騎乘注意事項、YouBike正確操作方式、市區及河濱自行車道騎乘禮儀。

教育局說明，除將交通安全議題納入課程計畫，也依交通部五階段交安教育課程模組推動，自行車部分包含國小中年級追風安全俠（認識騎士在交通中的角色定位、操作車輛學習煞車與平衡）、高年級自行車逍遙遊（基本檢查與維修、認識自行車交通規則與騎乘時常見危險狀況，並能對危險情境提出解決方法）等，交通安全教育輔導團同步研發教學示例。

另試辦公共自行車校園交通安全宣導，與老師進行交流，確保自行車教育可以透過課堂教學，將防衛駕駛的觀念傳達給學生及落實，從小扎根。教育局提到，每年辦理國中、國小學生自行車安全觀摩研習，包含自行車騎乘違規事故分析（含YouBike騎車安全）、自行車騎乘概念、維修技術及實務示範、團騎注意事項及須知、自行車戶外體驗課程、考照等，提供現場教學實務參考。

記者詢問YouBike 1.0與市售單車所用零件能否通用，吳政諺回應，如果要使用跟1.0車輛完全一模一樣的零組件有困難，因為停產不易取得，但變速器、煞車皮等仍可採用替代品，也跟民間車廠資源及修車師傅技術有關。

此外，3月起重啟YouBike 2.0前30分鐘分鐘免費，今年1月每日平均租借8萬3831次，政策重啟後，3月1日至9日統計，每日平均租借次數提高至9萬1145次，成長近9%，進一步觀察發現，3月晴天每日租借可達10萬7732次，未來也會持續增設站點，現計1403站，目標今年1500站、2028年1800站。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法