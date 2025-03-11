去小琉球別只搭東琉線 屏東推「鹽琉開趴」吸分流人潮

「2025鹽琉開趴」推出四季系列主題活動。（屏東縣政府提供）

2025/03/11 15:54

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東東港到小琉球的「東琉線」是離島中航量最高的航線，去年8月啟用的新園海洋航運園區，就是希望提高「鹽琉線」運量，紓緩東琉線的壓力，雖然初步有成效，但為提高鹽琉線知名度，吸引更多遊客來此搭船前往小琉球，屏縣府今年推出「鹽琉開趴」系列活動，分別在3月、6月、9月及12月登場，結合市集、音樂與互動體驗，打造四季旅遊盛宴。

新園海洋航運園區位於新園鄉東港鹽埔漁港，基地面積範圍4.3公頃，耗資4.311億元打造，有海洋廣場、停車場、公車站、戶外景觀廁所、觀海平台等多功能服務設施，並導入智慧及友善候船的服務空間，寬敞明亮；去年8月啟用後，讓鹽琉線從前年（2023年）載客總數21萬人次，成長到去年（2024年）25.2萬人次；而去年東琉線與鹽琉線合計總載客數為278萬8263人次。

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屏縣交旅處長黃國維表示，透過結合在地文化與創意元素的活動，讓更多人認識屏東之美，今年推出一年四季不同樣貌的「2025鹽琉開趴」，希望吸引更多遊客走進屏東，讓旅客在不同季節前來感受充滿驚喜與活力的海洋樂園。

交旅處指出，「2025鹽琉開趴」將以四大主題活動帶來不同體驗，首場活動本月（3月）22日至23日以「奇幻童趣新樂園」為主題開跑，為迎接兒童連假，特別規劃親子互動體驗遊戲與餐車市集，現場還有旋轉木馬、兒童彩繪等多項活動，適合家庭共享親子時光。另配合童趣主題，邀請YOYO家族的香蕉哥哥、葡萄姐姐與大小朋友一同開趴，晚間邀請金曲歌手舞炯恩、黑旋風、男子漢樂團等知名歌手獻唱。

6月「超夏泡泡趴」結合邊緣人市集，以及超強卡司歡唱，打造活力滿點的夏日派對；9月「鹽琉秋HiHi」規劃結合新住民的異國風情市集與多組熱門樂團演出；12月「聖誕有意思」則營造歐風聖誕市集氛圍，為旅客帶來難忘的節慶體驗。

黃國維說，此次特別打造專屬新園海洋航運園區IP角色「園仔」貓咪，牠叼著一尾黃鰭鮪魚，象徵豐饒與溫飽；「園仔」原是一隻流浪貓，現在被工作人員收養幸福生活在園區裡，為園區注入溫暖的故事。

新園海洋航運園區去年8月啟用，環境十分舒適。（屏東縣政府提供）

可搭乘鹽琉線的新園海洋航運園區，與東琉線碼頭（對岸）只有一溪之隔。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府今天公布「2025鹽琉開趴」四大主題活動。（記者羅欣貞攝）

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