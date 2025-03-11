台大兒科病房爆護理師遭懷孕歧視、職場霸凌 台大醫院：已結案

台大醫院發言人陳彥元回應，該案件已結案，且申訴人未在規定期限內提出異議或覆議，且若每次不符合一方期待就重啟調查，將影響既裁決公信力。 （資料照）

2025/03/11 15:42

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院工會今（11日）指控兒科病房主管涉懷孕歧視與職場霸凌，然而兩起申訴案最終皆被判定「不成立」，工會質疑院方刻意包庇，要求重啟獨立調查。對此，台大醫院回應，案件已結案，且申訴人未在規定期限內提出異議或覆議，院方強調，調查結果無論如何都可能讓一方不滿，若每次不符合期待就重啟調查，將影響既裁決公信力。

台大醫院企業工會指控13PW兒科病房主管長期霸凌護理師，特別針對懷孕員工刁難請假、復工，甚至公開羞辱，並對不合己意者惡意指責、影響考績。工會指出，2022年護理師曾連署檢舉，院方卻敷衍處理。2024年底，兩名護理師提出申訴，證據確鑿，卻在今年2月遭院方以「非故意、無不當目的」為由駁回，認為院方針對霸凌案的調查缺乏透明與公正性，導致申訴人二度傷害，惡化職場環境。

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工會主張，為讓霸凌案能公正調查，應由至少三分之二的外部獨立委員重啟調查，此外，衛福部應將醫院霸凌防治機制納入評鑑，加強監督，勞動部則應將職安法適用於醫療體系，防止雇主球員兼裁判。

台大醫院發言人陳彥元回應，醫院的調查委員會獨立運作，院長會指派副院長擔任召集人，並隨機選定委員，包括院外專家與勞工代表，確保調查的公正性。針對工會要求重啟調查，他強調，該案已結案，重新調查的可能性為零。

陳彥元說，當初申訴案成立時，專案小組已依程序邀請申訴人、被申訴人及其指定人選進行訪談，最終經獨立投票裁定霸凌不成立。醫院無法因申訴人不滿意結果就推翻已完成的調查，否則過去所有裁定案件將無法維持公信力。

他進一步指出，台大醫院每年處理多起霸凌申訴案件，部分成立、部分不成立，結果總會讓一方不滿，但調查制度應維持獨立性，而非受特定聲音影響，例如工會提到調查的透明度，但其實透明度也要有適當界線，如果所有被訪談者的身分公開，可能會影響調查的獨立性，甚至引發不當接觸。

陳彥元強調，院方調查方式兼顧申訴人、被申訴人及相關人員的權益，且調查結果會通知雙方，如有異議可在30天申訴期提出，專案小組會再進行審查，但本案申訴人未在期限內行使此權利，因此不會重啟調查。

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