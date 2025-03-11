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    重現老屋容貌 嘉市今年補助7案

    嘉市林添木故居（公明路安全帽店）參與老屋卸妝計畫後，重現最美老屋容貌。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市林添木故居（公明路安全帽店）參與老屋卸妝計畫後，重現最美老屋容貌。（圖由嘉市政府提供）

    2025/03/11 15:42

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義市推動老舊建築立面美化計畫，為老屋卸妝，重現最美老屋容貌。市府文化局表示，今年老屋卸妝計畫申請正式起跑，將補助7案，想要讓自家老屋門面重現昔日美好的民眾，一定要把握機會，在4月7日前提出申請。

    文化局表示，本計畫從2020年開始執行，目前老屋卸妝總計修繕了35間老屋立面，其中包括桃城豆花、品安豆花、新華美西裝社、新陽春西藥房、林添木故居（公明路安全帽店）、島呼冊店等，讓老屋搖身一變成為網友最愛打卡景點，「斷捨離」+「修舊如舊」，讓老屋重現原貌，成為城市最美麗風景。

    文化局指出，老屋卸妝計畫目標鎖定老屋臨街立面的整修，由合作團隊南華大學授教陳正哲帶領老師傅、專業工匠，為老屋卸妝、重現昔日美好。

    嘉市區有不少1971年之前（民國60年代）建造的老屋，因為不當修補、增建，讓正面充滿各式各樣的補釘，再加上管線凌亂、招牌與雨遮碩大，掩蓋老屋之美，老屋立面先斷捨離把附掛物拆除，再融入新式工法恢復老屋原來美貌。

    文化局說，老屋卸妝今年將補助7案，由專業評選老師自申請者中選出。遴選重點包括老屋本身立面的特色與價值、所在的區位是否能產生群聚效果、修繕後老屋再活化利用、街道景觀公益性等。申請自即日起至4月7日，詳情洽南華大學黃先生0978660839、文化局文化資產科左小姐：05-2788225分機502。

    嘉市新華美西裝社參與老屋卸妝計畫後，老屋搖身一變成為網友最愛打卡景點。（圖由嘉市政府提供）

    嘉市新華美西裝社參與老屋卸妝計畫後，老屋搖身一變成為網友最愛打卡景點。（圖由嘉市政府提供）

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