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    童子爺公聖誕 內行人掏祂口袋「大錢換小錢」

    童子爺公的服飾有一口袋，很多民眾會放零用錢讓祂們買糖果餅乾，也有信眾來「大錢換小錢」祈求平安。（記者王姝琇攝）

    童子爺公的服飾有一口袋，很多民眾會放零用錢讓祂們買糖果餅乾，也有信眾來「大錢換小錢」祈求平安。（記者王姝琇攝）

    2025/03/11 15:47

    〔記者王姝琇／台南報導〕今天（農曆2/12）是全台首邑縣城隍廟的童子爺公聖誕日，廟方舉辦祝壽儀式，誦經法會、賞兵犒將、造橋過限，祈使信眾能夠改運度厄劫。特別的是，內行人才知道的童子爺公神衣前口袋內裝有零錢，信眾相信「以大錢、換小錢」，能祈求平安、財源滾滾！

    縣城隍廟獨有的童子爺公為1對男、女童，是祀奉超過200年歷史的泥塑神像，男童戴太子帽，右手持令牌、左手握龍珠；女童戴鳳冠，服飾下方均留一口袋，很多民眾會放零用錢讓祂們買糖果餅乾，也有信眾相信「以大錢、換小錢」隨身攜帶可以庇佑平安，或作為錢母，保佑生意興隆。

    道長程有銘指出，農曆2月12日是縣城隍廟的童子爺公聖誕，相傳祂是玉皇上帝派來輔佐縣城隍爺保護兒童的守護神「囝仔仙」，在聖誕這天造橋過限，祈使信眾能夠改運度厄劫；此外，據廟方統計至少有6千人拜為童子爺的契子，聖誕日這天契子也會返廟祝壽，並祈求童子爺公繼續照顧。

    全台首邑縣城隍廟的童子爺公聖誕日，廟方舉辦誦經法會、賞兵犒將、造橋過限（圖）等儀式。（記者王姝琇攝）

    全台首邑縣城隍廟的童子爺公聖誕日，廟方舉辦誦經法會、賞兵犒將、造橋過限（圖）等儀式。（記者王姝琇攝）

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