禽舍現代化升級最高補助一半 彰縣20家完成、觀望者不少

密閉式禽舍可解決飼養場臭味與粉塵問題，並可提高生產效益，但業者的防疫觀念要同時跟進。（圖縣府提供）

2025/03/11 15:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕農業部推動為期3年的禽舍現代化升級計畫，政府最高可補助改建經費的一半，協助傳統禽舍轉型升級為非開放式或密閉水簾式禽舍。計畫執行2年來，彰化縣已有20家陸禽場完成改造，環境異味明顯改善、生產效率大幅提升，但因投資成本高，動輒千萬元以上，並非中小型飼養場負擔得起，觀望者不少。

根據統計，彰化縣家禽飼養數量近3000萬隻，包括雞、鴨、鵝等陸禽，飼養規模冠居全國，但傳統禽舍數量仍佔多數，過去因設施老舊，禽場經常飄散陣陣臭味，環境衛生令人頭痛。

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農業處代理處長蕭麗玲指出，過去傳統開放式禽舍受限於設施老舊、投入成本高，許多業者仍抱持觀望態度。然而，實際改建後的禽場證實，升級後不僅能大幅降低異味，改善週邊環境，更能提升經營效益和防疫能力，建議業者應放眼未來，趁今年最後一年補助機會著手規劃。

禽舍改建除了環境升級，更重要的是強化防疫觀念。彰化縣動物防疫所統計顯示，去年發生的6場禽流感案例中，有3場發生在現代化密閉禽舍，顯示即使設備升級，也不能完全免疫病毒威脅。今年截至目前，5場疫情全都發生於傳統禽舍，密閉禽舍則順利通過考驗。

彰化縣動物防疫所所長董孟治表示，禽舍升級之後，業者的防疫觀念也必須跟上，包含嚴格執行門禁管理，開門要隨手關門避免野鳥入侵，以及落實禽場內消毒措施，密閉禽舍一旦發生疫情，病毒傳播速度可能更快，業者更需加強管理，步步到位，才能真正達到現代化禽舍的防疫優勢。

縣府呼籲符合補助條件的業者把握機會，趁政府還提供最高450萬元（非開放式禽舍）至1000萬元（密閉水簾式禽舍）的補助經費，盡早規劃申請，提升禽場環境與防疫能力，為長期永續經營做好準備。

傳統雞場環境開放，臭味與粉塵問題讓人頭痛，疫情期也容易中鏢。（圖縣府提供）

彰化縣禽舍目前還是以傳統開放式飼養場為主。（圖縣府提供）

彰化縣今年來發生5場禽流感疫情，都在傳統飼養場發生。（圖縣府提供）

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