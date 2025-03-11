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    單日2萬人次造訪綠色隧道車位不足 雲林縣府將建停車場可停600輛

    古坑綠色隧道假日單日湧入2萬人次，停車一位難求，縣府將租台糖土地闢建停車場。（記者黃淑莉攝）

    古坑綠色隧道假日單日湧入2萬人次，停車一位難求，縣府將租台糖土地闢建停車場。（記者黃淑莉攝）

    2025/03/11 15:47

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕古坑綠色隧道一年吸引170萬人次造訪，但停車空間不足，造成停車亂象、台3線車流回堵嚴重等問題，雲林縣府將在綠隧驛站對面台糖地建置停車場，預估有600格停車位，順利的話明年底可完工。

    古坑綠色隧道有2塊大草坪、市集，週邊還有蜜蜂故事館等景點，成為雲林知名遊憩點，每逢週末假日吸引大量人潮，根據交通部觀光局人流統計1年約有170萬人次，尤其假日單日就有2、3萬人。

    古坑鄉公所指出，綠色隧道人潮集中在中午過後，遊客幾乎都是開車，停車需求大，現在只有一處公有收費停車場及3處私人停車場，停車空間不足，也沒有遊覽車停車位，要吸引觀光客停車問題一定要解決。

    雲林縣交通工務局表示，為紓緩綠色隧道假日停車嚴重不足問題，考量附近土地，經過規劃及邀請台糖、縣府相關局處討論後，將租用位在古坑綠隧驛站對面緊鄰台3線一處台糖土地，面積約1萬8000多平方公尺，變更交通用地興建停車場。

    交工局指出，該地目前台糖租給果農種柑橘作物，部分為環保造林地，縣府要闢建停車場須依規定補償地上物，每年土地租金約49.5萬元，開發經費約需3800萬元，完工後約有600格汽車停車位，相關作業及施工約需18個月，順利的話明年底前可完工啟用。

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