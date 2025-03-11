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    新北黑白切大賽前十強揭曉！ 三重、蘆洲、泰山最多家入選

    垂涎欲滴的黑白切是台灣庶民美食文化象徵，近日選拔前10名優秀店家。黑白切示意圖。（資料照）

    垂涎欲滴的黑白切是台灣庶民美食文化象徵，近日選拔前10名優秀店家。黑白切示意圖。（資料照）

    2025/03/11 15:20

    〔記者陳奕劭／新北報導〕「新北黑白切大賽」今天（11日）選拔出前10名優秀店家，入選店家將於3月17日決賽現場料理競技，由「新北黑白評鑑團」評選優勝者，並於3月22日在蘆洲區國立空中大學舉辦的「全豬宴市集」揭曉最終名次。「新北黑白切全豬宴」已開放線上搶購，限量25桌，售完為止。

    「新北黑白切大賽」入選前十名優秀店家今天揭曉，分別為三重區「古早切仔麵」、「滿佶養生食堂」；蘆洲區「阿郎切仔麵」、「添丁切仔麵店」； 泰山區「來來羊肉羹」、「鑫鮮魚湯」；新莊區「品榕小吃」、五股區「豬寶滷味」、淡水區「半坪屋手工糯米腸」、瑞芳區「21號米苔目」。

    市府市場處長李長奎表示，「黑白切大賽」不僅推廣庶民美食，展現新北在地黑白切文化的獨特魅力，全豬宴含「粉蒸排骨」、「御品炒雙腰」、「筍絲蹄膀燴時蔬」等料理，限量25桌（每桌10人），每桌原價8000元，現在只要2025元，即起線上預購，售完為止。

    李長奎指出，「全豬宴市集」即將於3月22日、23日舉行，2日皆有10攤黑白切、20攤特色豬肉料理，現場更有表演活動與展覽，讓民眾一同品嚐黑白切與各式豬肉料理，感受美食文化與職人精神。詳情至市場處官網或粉絲專頁「來新北逛菜市」查詢。

    黑白切前十名店家將於決賽現場料理競技，並於「全豬宴市集」揭曉最終名次。（資料照）

    黑白切前十名店家將於決賽現場料理競技，並於「全豬宴市集」揭曉最終名次。（資料照）

    本次比賽匯聚105家黑白切名店，經由網路票選與專家評審層層篩選，最終誕生10家優秀店家。（圖由新北市場處提供）

    本次比賽匯聚105家黑白切名店，經由網路票選與專家評審層層篩選，最終誕生10家優秀店家。（圖由新北市場處提供）

    本次全豬宴內容包含10道各式豬料理，限量25桌（每桌10人）。（圖由新北市場處提供）

    本次全豬宴內容包含10道各式豬料理，限量25桌（每桌10人）。（圖由新北市場處提供）

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