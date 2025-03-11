時代的眼淚又一間！台中最後一間「水舞饌」 3/25熄燈

台中有25年歷史的知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」（崇德店），將在3月25日結束營業，代表最後一間水舞饌餐廳即將劃下句點。（翻攝自官網）

2025/03/11 15:09

〔記者蔡淑媛／台中報導〕時代的眼淚又一間！台中有25年歷史的知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」（崇德店），在官網發布感謝公告，指出租約即將在3月25日到期，代表最後1間水舞饌品牌餐廳即將劃下句點。

過去水舞饌曾開設中港店、東山店、大直店等不同分店，也發展跨足旅宿業，不過近年茶餐廳陸續結束營業，目前僅有崇德店仍在經營，不料也將在25日歇業。

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消息一出，立刻引起大批網友留言「那天殺的好喝『海尼根綠茶』每次去必點的」、「台中一個世代的結束」，「第一次跟我先生約會，就在這裡，大兒子都20歲了，真懷念」、「前幾天去用餐，聽到營業到月底，真是晴天霹靂」，許多消費不者不捨，「集團還在，希望餐廳還能重返台中」，也有留言網友推測歇業原因「該不會又是租金漲到不符合成本吧，之後有漢神百貨跟台中巨蛋，租金會更貴。」

水舞集團旗下的「水舞饌 茶餐廳」，提供有水舞紅茶、珍珠奶茶、鴛鴦奶茶等飲品，還熱炒、港式點心、煲仔飯等餐點，加上輕鬆舒適的用餐環境，一直是許多台中人聚餐、約會的好去處。

台中有25年歷史的知名餐廳「水舞饌 茶餐廳」（崇德店），在官網發布感謝公告，指出租約即將在3月25日到期，結束營業。（翻攝自官網）

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