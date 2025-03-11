東京食品展今登場 嘉市4業者通過日本檢驗

嘉市8家「嘉市好店」業者組成「產業嘉義隊」今天參加東京食品展「台灣館」開幕活動。（嘉市政府提供）

2025/03/11 15:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕2025東京國際食品展今天登場，嘉義市8家「嘉市好店」業者組成「產業嘉義隊」參加台灣館開幕活動，展現「阿里山下的人文城市」優質伴手禮，其中「皇鶴蜂蜜」、「奮起福米餅」、「湯城鵝行」、「義興嘉釀」4家業者產品更通過日本檢驗，期待透過國際展爭取更多機會將嘉市好商品行銷國際。

帶隊參展的嘉義市長黃敏惠表示，「產業嘉義隊」今年讓產品更加升級，8家業者包括「里響咖啡」匯聚阿里山精品咖啡品牌、曾登上Netflix《世界小吃》的「林聰明沙鍋魚頭」、禮盒造型精緻的「皇鶴蜂蜜」、重新詮釋台灣米點心特色的「奮起福」，以及招牌Q餅「聖保羅烘焙花園」，義興嘉釀、三光米（股）公司嘉市分公司與湯城鵝行。

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市府建設處表示，為嘉市好物拓展商機，今年是嘉市第3年到東京國際食品展參展，業者積極打入國際市場，今年同步上架東京與名古屋，展現團隊實力，透過品牌行銷與國際合作，讓更多人認識「嘉市好店」。

其中「皇鶴蜂蜜」、「奮起福米餅」、「湯城鵝行」、「義興嘉釀」4家業者產品更通過日本檢驗，主打「安心認證」、「地方特色」，期待透過國際參展爭取更多機會將嘉市最好的商品介紹給日本及國際市場。

嘉市參展東京食品展的業者中，「湯城鵝行」等4家業者產品通過日本檢驗。（ 嘉市政府提供）

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