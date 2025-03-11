高雄「宋江大宴」總舖師手路菜每桌1.2萬元 即起開放訂桌

「宋江大宴」總舖師手路菜，即日起開放訂桌。（圖由觀光局提供）

2025/03/11 15:26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2025高雄內門宋江陣將於3月28日至4月6日在內門順賢宮登場，其中，秒殺的「宋江大宴」由內門在地總舖師湯富隆掌鼎，傳承一甲子濃濃台灣味手路菜，共有5天開桌，即日起開放預訂，每桌1萬2000元。

高市府觀光局長高閔琳、內門順賢宮董事長黃文正、總舖師湯富隆，今天於台北市松山慈惠堂舉辦記者會，宣告宋江陣活動即將登場，今年創意宋江陣頭大賽隊伍吸引來自新北、桃園、彰化、雲林、台南、高雄等共11組報名，總獎金高達216萬。

請繼續往下閱讀...

高閔琳表示，高雄內門是傳統宋江藝陣之鄉，傳承至今已有300多年歷史，內門也是「食神之鄉」，總舖師的功夫手路菜及最具南台灣特色的辦桌文化，歷年均吸引許多遊客聞香而至。

高閔琳說，「高雄內門宋江陣」融合宗教信仰、藝陣文化及辦桌料理，迄今已舉辦25年。今年活動有4大特色，包括：「藝陣嘉年華」邀請國寶級演出陣容、「全國創意宋江陣頭大賽」匯集北中南11組隊伍報名參賽、「宋江大宴」集結高雄山珍海味的辦桌手路菜、「文史導覽小旅行」，活動將於3月28日夜間開幕，由順賢宮遵循古禮以「青刀巷」陣式列隊迎賓，並策畫煙火秀等。

高雄內門順賢宮黃文正董事長表示，內門宋江陣及辦桌文化是地方獨有特色，希望吸引更多不曾造訪內門的遊客前來；今年7天宋江陣系列活動精采，除了吃辦桌、看比賽，一定要參加文史導覽遊程，認識旗山及內門在地文化。

掌鼎總舖師湯富隆「阿隆師」也說，市府推動內門總舖師辦桌，推廣台灣料理，帶動地方產業發展，除讓年輕人願意留鄉耕耘，也能將傳統好滋味一代傳一代。

一推出即秒殺的「宋江大宴」，今年由湯富隆掌鼎，傳承一甲子具濃濃台灣味手路菜，將於3月29、30日、4月3、4、5日共5天，每晚開桌，即日起開放網路預訂、電話（07-6673305）或LINE（@neimen264）方式訂席，以桌為單位，每桌12000元。

「高雄內門宋江陣」由府觀光局長高閔琳（中）、內門順賢宮董事長黃文正（右）、總舖師湯富隆（左），於北市松山慈惠堂舉辦記者會。（圖由觀光局提供）

今年創意宋江陣頭大賽，吸引全台11組報名。（圖由觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法