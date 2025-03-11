萬金石馬拉松將開跑 新北辦「無痕淨灘」守護賽道優美海景

新北市環保局與北海岸及觀音山國家風景區管理處等單位，為萬金石馬拉松舉行「無痕淨灘」。（新北市環保局提供）

2025/03/11 15:15

〔記者翁聿煌／新北報導〕2025新北市萬金石馬拉松即將開跑，新北市環境保護局11日號召觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處、台電、海巡署及市府賽事相關單位等夥伴，在賽道沿線的萬里龜吼海灘進行「無痕淨灘」，共計清除約1087公斤的一般垃圾及120公斤的資源回收物，準備好乾淨的賽道及海岸環境迎接下週登場的萬金石馬拉松。

新北市環保局表示，新北市海岸線全長145公里，市府長期鼓勵企業、民間團體、學校等自主淨灘、認養海岸守護環境，去年共舉辦1028場次的淨灘活動，民間自辦比例高達98%，周末最高峰單日可高達17場次淨灘活動，顯示出越來越多人重視並投入海岸環境的保護行動。

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今日淨灘清出的海洋廢棄物，還是以一次性塑膠用品居多，包含寶特瓶、塑膠湯匙、瓶蓋等，另外也有部分漁業用物品，如漁業用浮球、防撞保麗龍、補蟹餌料盒等，參與淨灘民眾也以認識海廢的心情，一邊淨灘一邊辨識建立海廢圖鑑，期許自己持續減少使用一次性用品，從源頭減量開始不塑生活。

環保局說明，今日活動維持「無痕淨灘」模式，不搭設一次性舞台、不額外製作活動背板、不提供杯水，從大小活動舉辦模式開始改變，落實源頭減量，公私協力共同認養海岸淨灘，帶給民眾不塑新思維，共同以行動為海洋環境盡一份心力。

新北市環保局與北海岸及觀音山國家風景區管理處等單位，為萬金石馬拉松舉行「無痕淨灘」。（新北市環保局提供）

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