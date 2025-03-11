高雄獅甲慈明宮現6122桌壯觀「桌海」 罕見普渡嬰靈

供品擺成一片「桌海」，相當壯觀。（記者洪臣宏攝）

2025/03/11 15:34

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市前鎮獅甲慈明宮舉辦乙巳年九朝祈安圓醮大典，今（11）日準備6122桌供品普渡，一片「桌海」相當壯觀；特殊的是，廟方還舉辦了罕見的普渡嬰靈，供桌上擺滿了玩具、零食、牛奶，相當慎重。

獅甲慈明宮九朝祈安圓醮大典於2日起鼓進入科儀，廟方指出，天上聖母指示普渡當天需準備6122桌供品，完成後供品發放給前鎮、小港、苓雅等區低收入戶以及慈善總會等慈善團體。

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廟方在和平三路與籬仔內路口旁空地舉辦普渡，6122桌供品擺成一片「桌海」，每桌10份物資，包含沙拉油、白米、關廟麵、餅乾、魚罐頭、魚肉鬆、小魚干、香腸、豬腳、花枝丸等，廟方還殺豬宰羊，象徵普渡「好兄弟」最高規則。

特殊的是，這次準備20桌供品普渡嬰靈，桌上擺滿玩具、奶粉、奶瓶，為來不及長大的化解因果業緣。

獅甲慈明宮主委黃土城表示，距離上次建醮已經6年，在信徒及大眾支持下，這次普渡桌數從5600桌增至6122桌，市價值1530萬5000元。

他說，廟方日前特地到旗津放水燈邀請海上「好兄弟」，今天則開香邀請「好兄弟」上桌，一切科儀循古禮進行，莊嚴隆重。

廟方表示，完成普渡後先發放全高雄市慈善團體3122桌，其餘3000桌於16日上午10點在前鎮獅甲慈明宮廣場發放，對象為前鎮、小港、苓雅等區低收入戶及邊緣戶。

廟方為嬰靈普渡，桌上擺滿了玩具、牛奶。（記者洪臣宏攝）

廟方殺豬宰羊，象徵普渡「好兄弟」最高規格。（記者洪臣宏攝）

廟方準備了各式各樣供品，相當豐富。（記者洪臣宏攝）

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