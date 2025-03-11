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    淋膜紙杯暗藏塑化劑危機？ 消基會調查結果曝

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

    2025/03/11 14:44

    〔記者林志怡／台北報導〕台灣消費者對手搖飲的喜愛，從滿街手搖飲店就能看得出來。許多消費者詢問消基會，一次性飲料杯盛裝飲料是否存在塑化劑疑慮，消基會去年抽驗30件淋膜飲料杯盛裝的手搖飲後，確認檢出量未超過每日耐受量，但目前塑膠封口膜的樣品封口膜不見得有標示耐熱溫度，希望主管機關要求與食品接觸的塑膠器具都應標示耐熱溫度。

    2024年9月起，我國禁止飲料店、連鎖便利商店或速食店等場所提供一次性塑膠杯，但並未禁用塑膠淋膜紙杯。消基會指出，有許多消費者詢問，塑化劑溶出的問題，另也有消費者詢問，為何許多奶茶類飲品，選購「無糖」卻仍帶有甜味，懷疑是否添加了甜味劑。

    因此，消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品，容器均為淋膜飲料杯，其中6件熱飲無糖、不含牛奶或奶精，其餘24件則是指定甜度或奶精或牛奶的樣品。

    消基會指出，經調查發現，30件樣品都符合標數規定，且29件樣品並未檢出塑化劑，僅1件樣品「（西雅圖咖啡）熱拿鐵（大）」（大杯／熱／無糖）檢出DBP為0.06 ppm，也遠低於食藥署訂定的企業監測塑化劑指標值；甜味劑方面，本次30件樣品中，有11件樣品添加珍珠，經測試13項甜味劑檢驗後，都沒有檢出。

    對於調查結果，消基會提醒，塑膠製品輕便、用途多元，但越來越多研究顯示含有塑化劑的製品不適合用來盛裝食物，尤其含塑化劑的食品器具容器接觸油脂後，伴隨溫度升高及留置時間增長，會有溶出進入食物的風險，建議消費者的食品器具容器仍應以不鏽鋼類、陶瓷類或玻璃類為優先。

    消基會也提到，牛奶中主要的醣類為乳糖，約牛奶含量的4.9％，故添加牛奶的飲品會有甜味。另外，部分品牌的「最高甜度」標示為「正常甜」，即消費者認知的「全糖」飲品，建議消費購買前先認清甜度的標示方式，才能買到期望中的甜度。

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

    消基會於2024年9月間，前往台北市及新北市連鎖便利商店、咖啡專賣店、速食店及手搖飲店等，選購茶、咖啡及奶茶類，共計30件樣品。（圖由消基會提供）

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