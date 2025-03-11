台南學甲蜀葵花文化節3/15開幕 活動持續至4月底

學甲蜀葵花文化節將於3月15日在學甲區光華社區登場，活動延續到4月底，學甲慈濟宮贊助主燈「彩鳳騰飛」。（學甲區公所提供）

2025/03/11 15:01

〔記者王涵平／台南報導〕受氣候影響，今年花期延後，台南學甲蜀葵花文化節將於3月15日在學甲區光華登場社區，每個周末假日都有街頭藝人演出，活動延續到4月底，學甲慈濟宮贊助主燈「彩鳳騰飛」，裝置藝術「巷仔Niau」也進駐。

學甲區公所今邀地方各界召開記者會，學甲區長張明寶表示，開幕當日鶯歌陶藝老師設計精緻的「蜀葵造型撲滿」，現場DIY彩繪教學，每個都是獨一無二的專屬蜀葵造型撲滿（限量200份），還有DIY拼貼手提袋（限量80份）、打卡送紀念馬克杯（限量300份），結合在地青農，展售學甲在地農漁特產品。

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今年蜀葵景觀專區除了主要花卉蜀葵花，還精心種植紅黃相間的火焰雞冠花、兩品種的粉萼鼠尾草、紅藜、油菜、萬壽菊及百日草等，紅、橙、黃、綠、紫，五彩繽紛，園區總計約2.6公頃，花季長達2個多月。

張明寶指出，蜀葵花文化節邁入第12年，學甲已成為蜀葵花的故鄉，蜀葵花在春節前的生長狀況良好，原本預估可在228連假開幕，但年後受冷氣團影響造成持續性低溫、春雨，導致花期延後，蜀葵花節開幕因此延後，台南地方檢察署專案支援蜀葵花種植，易服勞役專案人員支援蜀葵花種植及維護共約120位勞動人力參與，從人工育苗、種植、澆水、除草、中耕、疏植及施肥等，每一個環節都用心來栽培與管理，陸續園區花開綻放，美麗可期。

學甲蜀葵花文化節將於3月15日在學甲區光華社區登場，活動延續到4月底，學甲慈濟宮贊助主燈「彩鳳騰飛」。（學甲區公所提供）

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