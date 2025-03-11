中市行人死亡數居高不下 議員批市府未正視問題只玩數字遊戲

市議員吳佩芸指台中市行人死亡事故去年居全國一（吳佩芸提供）

2025/03/11 15:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天開議，議員吳佩芸指出，本次市府提案有關「永續提升人行安全計畫」的墊付案高達7案之多，而市府卻不願正視去年行人死傷人數仍是全國之冠的問題，反倒大玩數字遊戲，以「為行人撐起安全傘」之名大作宣傳，要求市府不要再欺騙市民，應加強落實推動人本環境，才不會一次次被數字打臉。

交通局表示，市府積極推動「人本交通」政策，透過工程、執法、教育宣導等方式強化行人通行安全，也持續改善行人設施。

請繼續往下閱讀...

議員吳佩芸表示，市府一再指出中市交通事故死傷減少是六都最高，步行便利性是全球50強、亞洲第四名，認為這是友善行人、推動人本交通的成果。但事實卻只是在玩數字遊戲。

吳佩芸指出，根據交通部統計數據說明，中市去年行人死傷人數為2833人，死亡人數55人、受傷則有2778人，不只是六都最高，更居全國之冠，甚至行人死亡人數更比前年增加8人，不減反增。但市府專案報告完全隱匿不提，繼續玩數字遊戲，非常離譜。

吳佩芸強調，市府究竟有沒有將亟需改善的路口納入檢討，又或者只是挑好做的來做，相信數字會說話，希望中市政府不要再欺騙市民，應積極改善行人的安全。

交通局表示，依據交通部道安總動員統計，台中市113年30日行人死傷交通事故2833人，較112年同期減少73人（-2.5%）。台中市府積極推動「人本交通」政策，透過工程、執法、教育宣導等方式強化行人通行安全，也持續改善行人設施，截至今年2月底止，已在全市施作197處「行人穿越線退縮」、增設278座庇護島，建置88處行穿線照明、622處行人專用時相與行人早開時相、826處綠斑馬、標線型人行道總長達23公里。

交通局表示，市府也持續跨機關合作並成立專案，規劃對於兒童、婦女、高齡者等族群進行重點式強化宣導，也利用社區關懷據點、長青學苑及各區婦女會等區里系統，強化各族群交通安全知能及風險意識。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法