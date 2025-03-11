安康高中勇奪FRC「工程啟發獎」 進軍機器人世界大賽

安康高中機器人團隊於2025 FRC機器人大賽榮獲工程啟發獎。（圖由安康高中提供）

2025/03/11 15:05

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市立安康高中FIRST Robotics Competition（FRC） 7632機器人團隊於3月8日至9日參加2025 FRC機器人大賽區賽（FRC競賽），在全球37支參賽隊伍中脫穎而出，榮獲「工程啟發獎」（Engineering Inspiration Award），並將代表台灣前往美國休士頓決賽最高殿堂，與來自全球的頂尖隊伍競技。

安康高中校長謝順榮表示，FRC 7632團隊將於4月16日至19日前往美國休士頓參加FRC世界總決賽，然而，這趟追夢之旅充滿艱辛，團隊中不少成員來自經濟困難的家庭，全隊高達2百萬元的旅費成為一道艱鉅的門檻，師生正積極籌措旅費中。

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安康高中表示，「工程啟發獎」是表彰團隊對推廣工程與科技教育的貢獻，及啟發社會對科學與技術的尊重與欣賞，安康機器人團隊經過10年努力，將1個小型機器人團隊發展成為具有影響力的STEM教育推動者，這份獎項不僅肯定團隊多年的努力，更彰顯他們對社區、學校以及國際STEM教育的深遠影響。

FRC 7632學生隊長陳盛緯表示，備戰FRC是一場全面的挑戰，自策略規劃到機械製作與實戰，每一步都考驗團隊合作與技術實力，這段經歷累積終身受用的寶貴養分，也讓大家更加渴望站上國際舞台，向全世界展現台灣的科技教育成果。

謝順榮表示，安康高中師生作為新北市FRC聯盟的創始成員，團隊帶領聯盟從2018年的3隊擴展到2025年的12隊，並自建全尺寸比賽場地，讓更多隊伍進行模擬練習，備戰國際賽事，積極與亞洲、歐洲及美洲等團隊交流，分享STEM教育推廣經驗，學校計畫成立科創中心，進一步擴大科技教育能量，成為FRC課程中心及培育科技人才基地，將科學與工程理念傳遞給更多學子。

安康高中FRC 7632隊員鄭宇善向國小學生說明如何組裝自製nerf小砲車。（圖由安康高中提供）

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