台北「生生喝鮮乳」4月上路 蔣萬安明率隊訪彰化、雲林酪農

蔣萬安11日市政會議中表示，12日將率隊前往彰化、雲林參訪酪農業，並宣示北市「生生喝鮮乳」4月上路台北市已準備到位。（圖由北市府提供）

2025/03/11 14:40

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市自籌財源推動「生生喝鮮乳」，台北市長蔣萬安今（11日）於市政會議中宣布，明天將率領教育局、產業局、北農等相關單位，前往彰化福興鄉豪泉畜牧場、雲林口湖鄉忠美牧場考察，為台北市民實地「開箱」本土酪農業，也宣示「生生喝鮮乳」4月將全面上路。

蔣萬安表示，目前已經確定之後小學生用「台北市數位學生證」，幼兒園孩子則用「幼兒數位卡證」，到指定通路超商刷卡，每週可以兌換1瓶鮮奶，不需要額外支付費用；針對乳糖不耐症或不習慣飲用鮮乳的學童，也可選擇兌換豆漿；遇上缺貨，也可在櫃檯登記學校及姓名，補貨後就能來領。

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蔣萬安指出，政策背後有種種困難必須克服，包含鮮乳生產的過程如何？來源是否充足無虞？供應的產業鏈如何串連？他說自己親自走訪四大超商以及通路業者，交換意見過程當中，業者都提到每一年夏季是乳源產量偏低的時候，恰好也逢喝鮮乳和需求量較高的期間，所以市府要確保乳源產地在這項政策中供應無虞，實地走一趟更能深刻體會。

他說，此外也要關心酪農們，蔣萬安強調，紐西蘭牛奶已經開放零關稅進口後，台北市期待與更多縣市成為台灣酪農的後盾，也讓孩子可以喝到本地自產的有機鮮乳；台北和彰化、雲林實體連線，就是為了讓全台灣都知道，為了「生生喝鮮乳」大家攜手合作、共同努力。

蔣萬安表示，國內孩子乳品攝取真的不足，以衛生福利部2017年至2022年國民營養健康調查來看，國內7至12歲學童乳品攝取普遍不足，鈣質攝取量也遠低於建議標準；而日本營養午餐鮮奶政策也成功提升日本青少年平均身高；泰國也透過「學生牛奶計畫」讓18歲男生平均身高增加8公分，甚至觀察到有助提升國民平均壽命，國際成功的經驗，也讓大家看到台灣的需要。

他也提到，今年元旦開始，面臨進口乳品零關稅的衝擊，台灣酪農業需要正確、有效、穩健而且長期的支持，之前中央推出的「班班有鮮乳」除了設計粗糙、配套不足，中央農業部的一系列「班班」政策的延續，被批評「情勒式食農政策」、讓小學生「去庫存」。這樣對本土酪農業品牌也不是好事，而且短期性的補助並不穩定。

他強調，台北的「生生喝鮮乳」政策，不只要全面採購優質的台灣產地鮮乳、幫助孩子健康成長，更要讓孩子從小認識、信賴本土酪農業，未來市府也要持續推動食農教育、提升食安機制，明天南下的酪農業考察，是讓家長孩子對台灣鮮奶有信心，也希望讓社會關注本土酪農產業發展，而非陷入負面爭戰與惡意循環。

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