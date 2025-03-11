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    新北第2所AI+科技高中 「TeamNT AI基地教室」錦和高中揭牌

    新北市教育局今（11）日於中和區錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式。（新北市教育局提供）

    新北市教育局今（11）日於中和區錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式。（新北市教育局提供）

    2025/03/11 15:01

    〔記者黃子暘／新北報導〕人工智慧（AI）為全球熱門議題，新北市教育局今（11）日於中和區錦和高中舉行「TeamNT AI基地教室」揭牌儀式，啟用AI科技人才培育場域，教育局長張明文說，這個基地可為師生提供多元實作體驗空間，強化創新思維與AI應用能力，也是新北AI教育發展的重要里程碑；新北市自去年起，總計已完成建置2所「AI+科技高中」與7所高中科技實驗班。

    張明文表示，AI科技正改變全球產業發展，教育也要相應轉型，新北市「AI+科技高中」包含錦和高中、樟樹國際實中，另有及7所高中科技實驗班，也透過「AI+科技數理增能方案」與大學合作辦理學生營隊與課程交流，培養具備市場競爭力的AI科技人才。

    錦和高中校長張純寧說，「TeamNT AI基地教室」基地內建置AI設備與多元學習資源，包括AI編程教室、虛擬實境體驗區、智慧機器人創作空間、iMAC創意設計教室及AI思維教室，盼啟發學生的創意思維、數位素養與跨領域整合能力，也能透過團隊合作與實作培養具專業競爭力的人才；基地學校也是教師專業培訓平台，協助教師掌握教學技巧，推動AI教育發展。

    教育局補充，市府未來將持續整合AI科技教育資源，強化專業培訓與課程設計。

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