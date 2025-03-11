辛酸！垃圾堆中挑回收物 口湖公所誓師盼解決分類問題

口湖鄉清潔隊員天天在垃圾場頂著惡臭，將回收物分類清楚。（記者李文德攝）

2025/03/11 15:01

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣口湖鄉公所日前公布，鄉內垃圾車已被退運7車次，甚至有車輛被焚化廠暫停入場7天，清潔隊員日日在垃圾場頂著垃圾惡臭分類。公所與鄉民代表會今（11）日舉辦誓師大會，展現處理決心。鄉長李龍飛表示，展開為期3個月宣導期，除到校園社區宣導，更實施天天派員下鄉破袋等措施，宣導期過後如垃圾問題嚴重，不排除鐵腕手段開罰。

7名日班清潔隊員頂著惡臭，站在成堆的垃圾中倒下一袋袋垃圾，時而以手，時而以夾子將袋中回收物撿拾起來丟在黑色回收籃中。記者實際走到現場，不時還能聽到此起彼落的「唉」聲。

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清潔隊日勤班長高順武表示，口湖鄉垃圾車共有5條路線，近日隊員們光處理一輛垃圾車約4.5公噸垃圾分類，就得花費2至3天，甚至隊員有時受不了成團的臭味嘔吐。5輛車垃圾處理時間就上看10天，希望民眾能落實垃圾分類。

清潔隊長黃志傑指出，口湖鄉一天垃圾清運量約15公噸，固定都會送至垃圾處理場焚化，但礙於垃圾分類未落實，今年起已被退運7次，近日更有一輛垃圾車內有水泥塊，首度遭禁止入場7天。此期間清潔隊員們固定將垃圾倒在轉運站內，逐一破袋詳細挑垃圾。

口湖鄉長李龍飛、鄉代會主席王溪邊率領公所、代表會同仁舉辦誓師大會，盼鄉親務必遵守垃圾回收原則。李龍飛表示，即日起已下鄉到校園、社區關懷據點等地進行分類宣導，盼回收觀念從小做起，再藉由小朋友之口向家長們宣導。

李龍飛指出，各校園將有「給家長的一封信」並附上回條，家長簽名由小朋友帶回校後可獲精美禮品，此外再增加稽查密度，天天針對清運5條路線，由清潔隊人員逐一破袋稽查，發現未合格者將貼上勸導重新分類貼紙，未完成分類者不能將該袋垃圾丟置垃圾車。3個月宣導期過後，若民眾未有改善，不排除祭出鐵腕手段，發現未完成分類者，依法可處1200至6000元罰鍰，盼鄉民落實。

縣府環保局表示，今年雲林縣垃圾進場管制修訂後，已實行一週，同輛車2次違規禁運2天、3次違規禁運5天，若夾帶可能損壞焚化爐設備的廢棄物禁運7天，現一般垃圾夾帶廚餘、寶特瓶等回收物居多，未來亦將加強稽查密度，盼民眾落實分類原則。

口湖鄉垃圾車日前送運至垃圾處理場，被發現水泥塊而被退運，該輛車更被禁止入場7天。（口湖清潔隊提供）

口湖鄉公所及鄉民代表會舉辦誓師大會，決心要解決鄉內垃圾分類問題。（記者李文德攝）

口湖鄉清潔隊近日開始到鄉內各校園、社區據點宣導垃圾分類。（記者李文德攝）

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