花蓮「印尼共學團」推廣多元文化 教基隆新住民製作竹琴、體驗爪哇舞蹈

花蓮「印尼共學團」今日前往基隆市服務站，教基隆新住民製作竹琴、體驗爪哇舞蹈。（記者吳昇儒翻攝）

2025/03/11 14:58

〔記者吳昇儒／基隆報導〕移民署基隆市服務站為了讓在地新住民能夠體驗他國文化，特別邀請「印尼共學團」到基隆指導來自中國、越南、緬甸及日本等15位新住民及家屬，一起製作竹琴（ANGKLUNG）並帶領大家體驗印尼爪哇舞蹈，相互交流各國文化。

基隆市服務站主任毛兆莉表示，「印尼共學團」講師兼負責人張美君（ROVINA） 來自印尼泗水（SURABAYA），結婚來臺生活20餘年，育有3位子女，不僅具有多年教學與文化推廣經驗，也具有廣播主持經驗，在我國積極投入在多元文化教育、印尼語教學、傳統工藝與音樂文化的傳承等，並參與社會公益服務。2017年起成立「印尼共學團」，教導新住民家庭成員一起跳舞與快樂學習，讓新住民子女了解到母（父）親的家鄉，也讓更多的居民認識印尼多元文化。

請繼續往下閱讀...

此次製作的傳統竹琴是由竹子所製成，音色清脆動人曾列入聯合國教科文組織（UNESCO）的文化遺產。

來自中國的新住民林娟女士表示，非常感謝移民署辦那麼特別的活動，讓自己在輕鬆愉快的氣氛下初次體驗印尼的音樂與爪哇舞蹈文化，實在獲益良多。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法