日本「S&B咖哩粉」逾千公斤遭攔截！14種成分農藥超標

日本「S&B咖哩粉」被檢出磷化氫0.011ppm，經換算，咖哩粉內含薑黃等14種成分農藥均超標，全批1032公斤在邊境遭攔截。 （食藥署提供）

2025/03/11 14:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食品藥物管理署今（11日）公布最新邊境查驗不合格名單，其中一批從日本進口的「S&B咖哩粉」被檢出磷化氫0.011ppm，經換算，咖哩粉內含薑黃等14種成分農藥均超標，違反食安規定，全批1032公斤的咖哩粉在邊境遭攔截，依規定必須退運或銷毀。

這批S&B咖哩粉因農藥殘留超標遭攔截，進口商為太冠國際開發事業有限公司。食藥署副署長林金富說明，該產品被檢出磷化氫0.011ppm，依據業者檢附的成分比例表換算，14種辛香料皆有農藥殘留超標，違規範圍介於0.11ppm至11ppm間，根據規定，紅辣椒、薑、八角、肉豆蔻、小豆蔻、胡椒、薑黃、胡荽、葫蘆巴、馬芹等成分，農藥殘留應低於0.01ppm，陳皮、小茴香、百里香、月桂葉、鼠尾草則不得檢出。

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林金富進一步說明，咖哩粉由多種辛香料組成，而這些作物的產量通常較少，經濟價值也較低，導致申請農藥許可的數量有限。目前農藥管理是根據作物類別逐一核准，對於較冷門的作物，申請農藥許可的情況較少，因此更容易發生違規。

林金富也指出，咖哩粉過去曾爆發「蘇丹色素」事件，但整體來看，日本進口的咖哩粉違規狀況並不嚴重，目前風險評估屬於一般級別，因此仍維持一般抽批檢驗。不過這次進口業者半年內已有兩批產品不合格，為確保食品安全，針對該業者將加強採逐批查驗。

食藥署公布最新邊境查驗不合格名單，共有8批產品違規，以「農藥殘留」為大宗，包括日本進口的黃柚、鮮草莓、特製咖哩粉，及印尼的KOEPOE蝴蝶牌芫荽粉與調味料、印度鮮葡萄。此外，韓國進口的蒙古醬油和印尼進口的春捲味脆餅則因防腐劑超標遭攔截。

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