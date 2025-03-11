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    基隆某學校員工被檢舉言語霸凌同事 教育處已查處

    基隆市某學校女員工被同事指控刺青露背、管教不當還飆罵霸凌同事，但該女員工都否認。（民眾指供）

    基隆市某學校女員工被同事指控刺青露背、管教不當還飆罵霸凌同事，但該女員工都否認。（民眾指供）

    2025/03/11 14:49

    〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆市某國中謝姓女輔導員被投訴，工作時間在辦公桌睡覺，還會飆罵三字經，身上有刺青還露背，對學生不當懲處等，自稱是市長親戚、議長朋友，語言霸凌同事和學生；不過當事人都否認，教育處表示，已要求學校評估調整職務，並檢討管理是否有疏失，一週內提出報告。

    該校員工向議員呂美玲陳情，指謝女身上有刺青，有陣子常穿露背裝，還隱約露出胸部，擔心會引起學生性衝動。校內有學生交往成績變差，竟要求男學生在集合時向女生提出分手，學生泣不成聲。

    此外，學校同事請婚假，謝女要代班，竟對女同事飆罵三字經，連學生都出來看，令女同事無法忍受離職；上午時間在辦公室睡覺，其他同事交談也被飆罵，常不分青紅皂白在辦公室言語霸凌同事，行為乖張「罄竹難書」。

    不過謝女表示，刺青位置衣服都能遮蓋到，她不喜歡曬到太陽，即便夏天都會穿長袖，只有短暫時間在室內會脫去穿外套，學生會與她討論刺青，她回答請學生30歲過後才能刺青。

    謝女也否認要求男學生分手，是男學生很後悔沒聽話，把自己搞得很狼狽；至於同事請婚假，她只是了解請假期間是否會影響排班而已，沒有飆罵三字經。謝女說，若同事不盡責，討論時對方回應不友善，她也不會友善，但沒有「罵」 。

    教育處表示，市府2月中旬接獲陳情後，要求學校加強管理，每週紀錄謝女工作情形，作為日後考核汰劣依據，針對謝女疑似職場霸凌、不當管教等，也請學校調查，並將報告移送政風單位，另要求學校依法評估調整謝女職務，確實檢討是否有管理疏失，一週內提出報告。

    基隆市某學校女員工被同事指控刺青露背、管教不當還飆罵霸凌同事，但該女員工都否認。（民眾指供）

    基隆市某學校女員工被同事指控刺青露背、管教不當還飆罵霸凌同事，但該女員工都否認。（民眾指供）

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