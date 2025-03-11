彰化和美市場計畫原地重建 比照大賣場設電扶梯、空調

和美傳統市場位於市中心，現有建物將近50年，鎮公所計畫拆除原定重建，全新市場將有停車場、電扶梯與空調。（記者劉曉欣攝）

2025/03/11 14:44

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮是全縣人口排名第3的行政區域，位於和美黃金地段的傳統市場，老舊建物將近有50年歷史，鎮公所計畫拆除並原地重建，全新市場設施將比照生鮮大賣場，將有電扶梯、空調與停車場。和美鎮長林庚壬表示，重建期間攤商將暫時安置在附近園環停車場，讓攤商可以照樣做生意。

林庚壬指出，和美傳統市場位於和美鎮中山路、仁安路上，由於往來伸港、線西的交通方便，可說是和線伸3鄉鎮居民的採買中心，現有市場2層樓建物佔地約772坪，在1976年底重建完成，1977年營運，2008年、2010年再進行外觀整修及內部修繕，共有26鋪與105攤，合計131攤，租金年收入約638萬元。

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林庚壬強調，台灣隨著高齡化時代來臨，老舊傳統市場應該跟上時代腳步，比照民間生鮮大賣場，打造無障礙的採購環境，食材衛生保存條件，也要符合最新法令規定，計畫拆除重建後的全新市場，將打造停車場，解決菜市場與市區一位難求的問題，也將設置電梯、電扶梯、無障礙廁所，並設有空調，讓買菜不必像是在打仗，夏天一買菜就爆汗。

和美鎮公所已編列和美市場重建的規劃設計經費，預計今年完成規劃設計，同步向中央爭取經費，經費到位後，將整理圓環停車場作為攤商臨時安置處所，待攤商遷移再拆除舊市場。

林庚壬表示，希望能在2026年動工重建，目前進行攤商意願調查，初步了解約有6成攤商支持改建，大多數民眾則是樂見全新市場的來到，尤其老舊市場周邊推出多起大樓建案，在人口往市中心移居同時，改建老舊市場更有必要性。

和美傳統市場攤商約有100多攤，市場未來拆除改建將會暫時安置到鄰近的園環停車場。（記者劉曉欣攝）

和美傳統市場攤商約有100多攤，市場未來拆除改建將會暫時安置到鄰近的園環停車場。（記者劉曉欣攝）

彰化縣和美鎮圓環停車場位於和美國小與傳統市場之間，如果傳統市場拆除重建，將作為攤商臨時安置處所。 （記者劉曉欣攝）

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