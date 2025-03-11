開發AI亮度補償技術保持螢幕狀態 陽明交大研究登國際期刊並導入產品

有機發光二極體會因長期使用而亮度衰退，陽明交大團隊開發AI亮度補償技術保持螢幕狀態。（陽明交大提供）

2025/03/11 14:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕手機或筆電螢幕使用一段時間後，亮度與色彩可能逐漸衰退，陽明交大電機工程學系教授趙昌博研究團隊，透過嵌入式AI技術，開發出全球首創的AI智能模型，能根據使用者行為與環境溫度，即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態，為次世代顯示技術與光電應用開闢了新的可能性。該研究成果已發表於國際頂尖期刊《IEEE Transactions on Industrial Informatics》，並與廠商合作將技術導入產品。

趙昌博指出，有機發光二極體（Organic Light-Emitting Diode, OLED）因長期使用而亮度衰退，是業界公認的技術挑戰。目前多數廠商在出廠前進行燒機測試，根據平均數據進行統一補償，但產品間存在個體差異，且消費者使用習慣不一，無法滿足每位用戶的需求。

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為解決這問題，團隊歷時2年，開發出智能補償系統。研究首先建立模型，精準估算顯示器內部的溫度分佈，再收集OLED亮度衰減數據，並結合環境溫度資訊，設計出增量式神經網絡模型。最後，透過插值邏輯算法，在最短時間內完成亮度補償。這套系統可根據使用者的操作行為、環境溫度與使用時長，提供量身訂製的補償方案，徹底解決亮度衰退問題。

實驗結果顯示，使用AI補償技術可在顯示器使用超過1000小時後，將紅、綠、藍三原色的亮度分別恢復至97.1%、93.9%與95.1%，顯示精度遠超過傳統方法，為消費者提供更穩定的視覺體驗。這項突破性進展歸功於將溫度作為關鍵輸入因素，並採用增量式學習方法，實現了更高的準確性與適應性。

趙昌博也揭示，團隊接下來將目光投向更高難度的領域，包括AR、VR眼鏡的Micro OLED色差補償，以及光電感應器的雙向光電轉換技術，期望未來能讓光能與電能的轉換更加精準，消除亮度與色彩衰退對光電設備性能的影響。

陽明交大電機工程學系教授趙昌博研究團隊，透過嵌入式AI技術，開發出全球首創的AI智能模型，能根據使用者行為與環境溫度，即時補償顯示器的亮度衰退，使螢幕保持最佳狀態。（陽明交大提供）

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