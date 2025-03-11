宜蘭嚴選20項農特產 進軍日本東京食品展

東京國際食品展台灣館開幕，宜蘭縣代理縣長林茂盛（左2）受邀出席，推銷宜蘭嚴選農特產品。（宜蘭縣府提供）

2025/03/11 13:49

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕日本東京國際食品展今天開展，宜蘭縣政府嚴選12家多達20項農特產品赴日宣傳，包括受日本國人喜愛的嚴選米，並利用素馨紅茶製成茶泡飯，吸引許多民眾嘗鮮，縣府今年也成立稻米外銷契作集團專區，希望爭取外銷訂單。

東京國際食品展台灣館開幕，宜蘭縣代理縣長林茂盛出席，推銷宜蘭嚴選米、三星蔥、櫻桃鴨、金柑、櫻花蝦、黑鮪魚、有機（紅）茶等，並邀請遊客到宜蘭旅遊，體驗地方獨特魅力。

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林茂盛說，宜蘭好山好水孕育出許多優質農特產品，希望透過赴日宣傳，力拚宜蘭好物進軍國際市場，今年也成立稻米外銷契作集團專區，期盼透過嚴格把關，產製出符合日方規格需求白米，以爭取更多外銷訂單。

現場也運用嚴選米、金柑蜜餞、素馨紅茶、黑鮪魚罐頭等宜蘭食材，製作日本國人美食茶泡飯，並調製金柑素馨氣泡手搖飲，讓在場洽談業者、民眾驚艷不已，大讚好吃；食品展將至3月14日，業者會在宜蘭嚴選館提供採購洽談服務。

日本東京國際食品展開展，宜蘭縣政府嚴選12家多達20項農特產品赴日宣傳，深獲歡迎。（宜蘭縣府提供）

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