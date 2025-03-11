為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    首屆國家食農教育傑出貢獻獎 台南安慶國小廖肇瑞獲楷模

    南市安慶國小教廖肇瑞獲得首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」個人組特優獎。（記者洪瑞琴攝）

    南市安慶國小教廖肇瑞獲得首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」個人組特優獎。（記者洪瑞琴攝）

    2025/03/11 13:58

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕第1屆國家食農教育傑出貢獻獎，南市安慶國小教師廖肇瑞在273件參賽作品中脫穎而出，獲得教育領域個人獎，以特教班教師身分帶領全校進行食農教育，成為全國楷模。

    廖肇瑞表示，他心中有個夢想，希望將「溯源菜單」推展到全國，甚至全世界，讓孩子知道吃進什麼，選擇友善大地的良食，愛土地、顧健康，透過「吃」來分享世界的美，藉「食農教育」營造特教班與普通班學生的共融學習環境。

    安慶國小校長羅智韋說，廖老師規劃設計溯源菜單及主題單元的教學、營造可食地景及廊道，讓四季五穀雜糧及蔬果在走廊向孩子傳遞天地之美；假日到市場及農漁場進行直播，努力搭起土地到餐桌的橋樑。他還將所有心得寫在個人臉書粉絲專頁「食帶力量」，讓更多人發現食農教育是那麼簡單又有趣。

    廖肇瑞現任特教班教師，以土地為師推動食農教育，從土地教到人心，並以「溯源菜單」翻轉食農教育，結合自編主題，建立特教班孩子展現自信，推動全校一起進行食農教育。

    教育局長鄭新輝表示，南市校園推動食農教育強調扎根課程，鼓勵學校串聯各區農會、青農等外部資源規劃校本特色課程，讓食農教育不侷限於課本內容，更融入學生生活經驗，藉由「溯源菜單」，同時鼓勵全市各校結合地方資源，發展出具有自我特色的學校課程。

    南市安慶國小結合在地特色推廣「溯源菜單」食農教育。（記者洪瑞琴攝）

    南市安慶國小結合在地特色推廣「溯源菜單」食農教育。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播