首屆國家食農教育傑出貢獻獎 台南安慶國小廖肇瑞獲楷模

南市安慶國小教廖肇瑞獲得首屆「國家食農教育傑出貢獻獎」個人組特優獎。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/11 13:58

〔記者洪瑞琴／台南報導〕第1屆國家食農教育傑出貢獻獎，南市安慶國小教師廖肇瑞在273件參賽作品中脫穎而出，獲得教育領域個人獎，以特教班教師身分帶領全校進行食農教育，成為全國楷模。

廖肇瑞表示，他心中有個夢想，希望將「溯源菜單」推展到全國，甚至全世界，讓孩子知道吃進什麼，選擇友善大地的良食，愛土地、顧健康，透過「吃」來分享世界的美，藉「食農教育」營造特教班與普通班學生的共融學習環境。

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安慶國小校長羅智韋說，廖老師規劃設計溯源菜單及主題單元的教學、營造可食地景及廊道，讓四季五穀雜糧及蔬果在走廊向孩子傳遞天地之美；假日到市場及農漁場進行直播，努力搭起土地到餐桌的橋樑。他還將所有心得寫在個人臉書粉絲專頁「食帶力量」，讓更多人發現食農教育是那麼簡單又有趣。

廖肇瑞現任特教班教師，以土地為師推動食農教育，從土地教到人心，並以「溯源菜單」翻轉食農教育，結合自編主題，建立特教班孩子展現自信，推動全校一起進行食農教育。

教育局長鄭新輝表示，南市校園推動食農教育強調扎根課程，鼓勵學校串聯各區農會、青農等外部資源規劃校本特色課程，讓食農教育不侷限於課本內容，更融入學生生活經驗，藉由「溯源菜單」，同時鼓勵全市各校結合地方資源，發展出具有自我特色的學校課程。

南市安慶國小結合在地特色推廣「溯源菜單」食農教育。（記者洪瑞琴攝）

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