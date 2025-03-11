東京食品展屏東秀最強「食力」 日本買家詢問度高

屏東縣長周春米走訪各攤位為業者加油打氣。（圖由屏東縣政府提供）

2025/03/11 14:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕2025東京食品展今天（3月11日）至14日在東京國際展示場展出，屏東延續去年氣勢，參展廠商家數及規模為台灣館之最，匯聚屏東具代表性的產品，展現最強「食力」。屏東縣長周春米今日參加開幕活動，力挺屏東隊開拓更多的國際通路，創造更大商機。

「屏東尚好、台灣尚勇」，周春米表示，屏東隊此次有15家業者參展，加上有11家在台灣館，屏東共有26家業者參與盛會，除了鳳梨、芒果、剛上市的龍虎斑外，還有巧克力、醬油、芝麻醬、玫瑰花醬等，產品多彩多姿，而屏東位在台灣最南端，四季如春物產豐饒，更歡迎大家到屏東玩。

請繼續往下閱讀...

今年屏東館15家廠商：六堆釀興業、健翔興業、浤良食品、義香食品加工廠、屏大生物科技、峰漁、大花農場、豐誠冷凍食品、御田食品、佳辰實業、隆興製麵、全農企業社、安德魯紳、禾大蘴實業（曾志元巧克力）、青田農業（檸檬大叔）。

台灣館的屏東業者則有金利食安科技、萬家香醬園、家田企業（大田海洋）、新城國際實業、屏榮實業（屏榮坊）、朝海生物科技、信功實業、廣大利蛋品、栗煬國際、台灣農畜產工業、台灣香草蘭等11家。

其中，栗煬國際有限公司去年推出新鮮「石斑魚排」成功進入日本市場，佳辰實業的「蒲燒鰻」大受日本通路喜愛，吸引不少國際買家前往洽談新鮮水產。首次參展的全農企業社在屏東枋山栽培喝牛奶長大的芒果，多年外銷日本市場深受歡迎，還有製做巧克力獲得世界金牌的禾大蘴實業有限公司，帶來屏東可可幸福的風味，都非常吸睛。

開幕首日屏東館人潮絡繹不絕，日本買家詢問度高，參展廠商應接不暇，周春米也逐一走訪各個攤位，為業者加油打氣，祝福爭取更多訂單。

周春米表示，東京食品展是全球前3大專業食品展，屏東縣政府連年協助縣內廠商參展開拓海外市場，她上任以來也連續3年不缺席，力挺屏東隊進軍國際。東京食品展展現了台灣農業的「軟食力」，也為屏東農漁產品開拓了更大的發展空間，期望4天展期能創造亮眼佳績，未來縣府也將持續透過各類國際展會、異業合作與行銷計畫，強化屏東好物在全球市場的競爭力。

東京食品展開幕，台灣屏東館人潮絡繹不絕。（圖由屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法