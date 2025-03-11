動物中心全球首創 實驗動物顯微手術基地可直播秀技術

國研院國家動物中心全球首創「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，可增進實驗品質，減少動物犧牲。（記者吳柏軒攝）

2025/03/11 13:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕實驗動物肩負人類醫學發展前沿，為提高實驗品質、減少動物犧牲，國研院動物中心建置全球首創「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，整合現場、遠距及串流媒體，擺脫傳統學生圍著老師看操作，採一對一互動實作，還可將手術技巧直播給全世界，或觀看國外高超醫術，另搭配仿生訓練教具，落實動物福祉。

國家實驗研究院國家實驗動物中心主任秦咸靜今（11日）表示，動物中心不同國外，還肩負全台動物實驗的教育功能，且不同各學校單一實驗室有專屬研究，中心尚需發展多元化訓練基地，前年找來美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰，加上國研院胚操作專家王繼廣，花1年時間徒手建置全世界首創的互動式實驗動物顯微手術教育基地。

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陳怡杰表示，國外做動物實驗，往往認為小鼠成本沒多少錢，即使學生手術成功率僅30％，多買幾隻就好，顯微手術教學的市場不大，重要且昂貴的手術則偏眼科、牙科等專門，不夠多元，自己最初想到現在流行的「直播主」，能夠1人操作許多畫面，先在美國試作，前年底回國開始建置，花1年多建立顯微手術的直播教室。

動物中心的教室中，包含講師設備與12台學生顯微手術設備，每人可直接觀看講師即時畫面同步實作，還有學員遠距連線，一起接受指導，畫面隨時分享，迅速掌握微小到僅釐米等級的皮膚切割或血管縫合、插管等技巧；陳怡杰說，即便國外有15年資歷的獸醫師，也願意參加該教室的遠距課程，因為國外沒有。

「實驗動物也是一條生命！」陳怡杰指出，該教室也開發仿生教具，讓學員一人一機訓練手感，等到上手再進行實體動物，相較一般實驗成功率不到8成，教室的動物實驗成功率達百分百，有效降低動物犧牲，每組仿生教具約等於5隻小鼠，一堂課可減量60隻動物犧牲，還能提高實驗品質，補足國內外動物實驗人員的技術斷層。

除了實驗，還能科普。秦咸靜表示，該教室也與教育部合作，發展國、高中種子教師的實驗技巧，開發校園教材，用魚胚胎觀測取代活魚血管觀測實驗，也不排除將科普知識直播，提供給大眾更多學習機會。

美國加州大學戴維斯分校顯微手術核心設施主任陳怡杰來到國家動物中心，協助創設「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，為全球首創，可串流直播，遠距、實體整合教學。（記者吳柏軒攝）

國研院動物中心建置全球首創「互動式實驗動物顯微手術教育基地」，整合現場、遠距及串流媒體，擺脫傳統學生圍著老師看操作，採一對一互動實作，大幅提升實驗品質與技巧。（記者吳柏軒攝）

國家實驗研究院國家實驗動物中心主任秦咸靜。（記者吳柏軒攝）

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