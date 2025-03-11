金剛馬、秀姑巒溪泛舟鐵人3項 首推雙層觀巴遊覽

東管處11日在台北舉辦東海岸運動觀光宣傳活動，藝人王心恬（左）、土耳其裔單車女孩徐甘舒（右）現身推薦。（記者蔡昀容攝）

2025/03/11 13:00

〔記者蔡昀容／台北報導〕東海岸推廣運動旅遊，重點賽事「長濱雙浪金剛馬拉松」、「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」5、6月陸續鳴槍登場。觀光署東部海岸國家風景區管理處處長林維琳表示，賽事前一天首度推出雙層觀光巡迴巴士，遊覽台11線及台9線。

東管處今（11日）在台北舉辦宣傳活動，藝人王心恬、土耳其裔單車女孩徐甘舒現身代言。林維琳表示，東海岸去年起推出「旅動 東海岸」賽事觀光品牌，提供民眾深度旅遊運動體驗，而「金剛馬」邁入第10年，「泛舟鐵人」邁入第16年，是花東具代表性的年度運動，謝謝中央地方各單位多年協助經營品牌。

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5月4日「長濱雙浪金剛馬拉松」，分成全馬、半馬及7.5公里迷你馬組，各組有不同完賽禮，包括真空煙燻飛魚、長濱金剛米棒、長濱米等，並有賽事10週年紀念帽及紀念襪供選手選購。活動前一晚的「來長濱吃辦桌」選手之夜，鄉公所將設宴70幾桌歡迎跑者，盛大熱鬧。

6月8日「秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽」，除了鐵人三項（泛舟、跑步、騎單車）、鐵人兩項（泛舟、跑步）及純泛舟組別，今年新增電輔車組，讓挑戰項目更親民，活動亦提供「人來就好，自行車幫您準備好」服務，民眾報名加購即可現場取、還車。泛舟結束後，現場提供選手西瓜及西瓜冰品消暑。

兩項賽事沿線補給豐富，金剛馬有時令飛魚、鬼頭刀、部落手作長濱米飯糰、長濱香檬汁、白蝦等；泛舟鐵人則有瑞穗、奇美、靜浦部落美食，包括蜜香紅茶、野菜水餃、玉米棒、山豬肉香腸、烤乳豬等，帶給跑者美食嘉年華體驗。

民眾參賽或陪賽之餘，可參加豐富遊程，遊覽當地風光。東管處首度推出雙層觀光巡迴巴士，在兩項賽事前一天5月3日及6月7日，分別從長濱國小及瑞穗鄉公所旁報到處出發，搭配隨車導覽人員，帶選手及隨行親友遊覽台11線及台9線。

泛舟鐵人場次可加購花東縱谷國家風景區管理處遊程，前往瑞穗牧場及北回歸線標誌公園，並有咖啡、柚農體驗、部落米DIY、社區巡禮等行程可選。

另外，東管處與台東縣政府合作，8月首度在成功鎮辦理電輔車達人帶路自行車活動，透過在地達人領騎電輔車，讓民眾體驗成功鎮的歷史、文化、美食及故事。

2025年秀姑巒溪泛舟鐵人三項競賽6月8日舉行，有泛舟、跑步、騎單車、電輔車等項目可選擇。（圖由東管處提供）

今年「長濱雙浪金剛馬拉松」5月4日舉行。（圖由東管處提供）

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