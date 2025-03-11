弱勢生遊蕩東門夜市邀工讀 扭轉吊車尾上國立大學

宜蘭20歲小林（化名）加入脫貧方案，受到鼓舞努力向學，考上宜蘭大學，還拿到餐飲丙級證照。（宜蘭縣府社會處提供）

2025/03/11 12:45

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭20歲小林（化名）患有小耳症，自卑加上遭同儕嘲笑，整日遊蕩東門夜市，被老闆發現後，引入縣府脫貧方案，透過公私陪伴及擺攤工讀機會，將他從輟學邊緣拉回，不僅考上國立宜蘭大學，還拿到餐飲丙級證照；另名新住民第2代小石，同樣受到方案鼓舞，錄取陽明交通大學，分享「只要不放棄希望，人生就有無限可能！」

宜蘭縣府社會處2020年啟動自立脫貧方案，結合宜蘭福氣家族、秀春教育基金會、宜學教育基金會、東門夜市商圈、羅東觀光夜市發展協會等民間資源，並透過公益彩券盈餘，輔助弱勢生自立，提供工讀機會。

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社會處長林蒼蔡指出，5年來受助學生高達56人，從最初試辦的5人到去年已有15人，對象包括16歲以上經濟弱勢家庭、急難救助家庭及高關懷學生，每年提供120小時工讀機會，並依勞基法最低時薪給付，經費來源為公益彩券盈餘，去年預算約50萬元。

他說，感謝民間協力，另提供額外工讀讓學子作中學，給予有如家人般的溫暖照顧，目前也有包括小林、小石等4名準工讀導師，化身學長姐，繼續陪伴弱勢孩子，透過經驗傳承及心境分享，重拾生命的自信。

就讀宜大2年級的小林，5年前加入脫貧方案，在夜市攤商陪伴下，克服因自卑焦躁不安的內心，接觸新技能後，獲得更多安全感，也讓他重拾書本，不再吊車尾。他說，大家的溫暖如一盞明燈照亮前行的路，讓自卑與無助，化為自信與堅定。

新住民又是隔代教養的小石，最多曾打3份工，主動聯繫加入脫貧後，不僅緩解經濟負擔，也讓心靈更富足，秉持不放棄人生，就有無限可能的理念積極向學，去年考上陽明交大後，計畫飛往越南探視母親，慰藉多年思念。

宜蘭新住民第2代小石（左1），受到脫貧方案鼓舞在夜市打工也積極向學，錄取陽明交通大學。 （宜蘭縣府社會處提供）

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