甜點觀光列車「海風號」夏季路線來了！ 跑北迴線南港→宜蘭

觀光列車「海風號」開啟夏季路線，主跑南港到宜蘭北迴線。（記者吳亮儀攝）

2025/03/11 12:39

〔記者吳亮儀／宜蘭報導〕台鐵觀光列車「海風號」由雄獅旅行社經營，今天（11日）宣布開啟夏季路線，從南港到宜蘭往返，沿途停靠侯硐、頭城、大里等車站，車上有全新甜點、由米其林星廚設計。

「海風號」夏季路線主跑北迴線，安排沿途探索海線獨具特色的地方車站與風景，如頭城車站帶領旅客走入地方小鎮，漫步百年古蹟–十三行街屋，並前往當地重要信仰中心–開漳媽祖廟慶元宮誠心參拜；大里車站是距離大海最近的車站，搭配台鐵預計在4月底完工的全新步道，下車步行2分鐘即可抵達海邊，迎著海風欣賞壯麗的太平洋美景；猴硐車站由在地專業導覽老師帶領探索台灣礦業歷史。

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「海風號」最有名的就是車上甜點和景觀車位，新餐點內容邀請台北知名排隊名店及米其林星廚指定烘焙坊「月．烘焙工作室Moon Baking Studio」，運用海洋元素及沿線食材為海風號特製專屬甜點，如宜蘭礁溪鴨賞與綿密芋泥搭配「芋泥鴨賞堡」； 烘焙坊招牌麵包結合海風號主題打造「海風紅豆奶油餐包」；以台灣在地茶葉為基底製作「花香茶韻可麗」；更有烘焙坊熱銷品項猶如童話夢幻的「莓果紅蝴蝶結」，及特別延續備受好評的排隊米其林一星 Minimal 推出夏季路線限定冰淇淋碧螺春和紅石榴口味。

此外，特別獨家設計紀念商品，如「海風號」模型積木、萬年曆，及與台虎精釀合作推出「海風號」海鹽檸檬艾爾酒款。

雄獅旅行社國旅暨全球鐵道總經理王岳聰表示，「海風號」在去年底繼冬季路線新竹至台中路段上線以來廣受好評，週五到週日的營運時間載客率約97%，以國人為主，「許多企業都來洽談包車，詢問狀況非常踴躍」。

「海風號」是由台鐵EMU500列車改裝，有4節車廂，搭載60席座位。夏季首航時間為今年4月12日，4月到10月每週五六日運行。去程為南港、大里、頭城、礁溪、宜蘭；回程為宜蘭、礁溪、大里、猴硐、南港。

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觀光列車「海風號」開啟夏季路線，主跑南港到宜蘭北迴線。購買海風號旅程會有的特製車票。（記者吳亮儀攝）

「海風號」Moon Baking藝術總監李悅甯。（記者吳亮儀攝）

觀光列車「海風號」開啟夏季路線，主跑南港到宜蘭北迴線。（記者吳亮儀攝）

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