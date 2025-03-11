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    新北校園就博會明淡大首發 邀95廠商釋出逾4000職缺

    新北市今年首場校園就業博覽會將於3月12日在淡江大學率先起跑。（勞工局提供）

    新北市今年首場校園就業博覽會將於3月12日在淡江大學率先起跑。（勞工局提供）

    2025/03/11 11:58

    〔記者賴筱桐／新北報導〕為迎接6月畢業季，新北勞工局將與轄內大專院校合辦7場校園就業博覽會，首場校園求職列車將於明天（3月12日）上午10點至下午3點在淡江大學率先起跑，邀請95家廠商參與，提供超過4000個職缺，月薪上看55K。

    勞工局長陳瑞嘉表示，淡大學子經常是業界搶手人才，本場次廠商數佔比最高的是科技製造業共44家、約4成6，國家太空中心TASA今年也徵求各類工程師。薪資方面，華南商業銀行開出55K起，招募儲備資訊科技人才，第一商業銀行延攬儲備核心人員，薪資54K起跳。

    此外，這場徵才活動提供300個以上兼職職缺，如中租控股、宜特科技及博暉科技等企業，也釋出實習生職缺，提供有彈性工作時間需求的在校生和求職者選擇。

    就業服務處補充，繼淡江大學打頭陣後，新北校園徵才活動將接續登場，4月8日由東南科技大學接棒、4月23日宏國德霖科技大學、4月30日明志科技大學，緊接著5月還有致理科技大學、真理大學及亞東科技大學等場次蓄勢待發。

    每場活動均提供履歷健診服務，透過客製化履歷及深度諮詢，打造個人職涯亮點，另規劃青年就業專區及青年局諮詢攤位，輔以「青年全方位就業計畫」及「青年跨域就業津貼」等資源，協助青年順利求職，活動詳情上「新北市人力網」查詢或電洽：0800-091-580。

    每場校園就業博覽會均提供履歷健診服務，透過客製化履歷及深度諮詢，打造個人職涯亮點。（勞工局提供）

    每場校園就業博覽會均提供履歷健診服務，透過客製化履歷及深度諮詢，打造個人職涯亮點。（勞工局提供）

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