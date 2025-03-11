彰化空污飆紅！八卦山大佛變「灰佛」 民眾崩潰：呼吸都覺得髒

今天上午彰化地區灰濛濛，八卦山大佛能見度明顯降低。（記者張聰秋攝）

2025/03/11 12:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣今天再次陷入「髒空氣」的霾害之中，連地標八卦山大佛都「難逃一劫」，平時莊嚴清晰的外貌，如今只能在濃霧與空污之中隱約露出模糊輪廓，宛如化身「灰佛」。

今天一大早縣內4個空氣品質監測站同步亮起「橘色警示」，隨著陽光露臉，空污指數迅速飆升，早上10點多，二林監測站空污數據直接跨入「紅色警戒」區域，不少民眾今天一早出門就覺得喉嚨癢癢、眼睛刺痛，灰濛濛一片視線變差，直呼「連呼吸都覺得髒！」

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環保局指出，今天全台風場受偏東到東南風影響，中部地區位處背風面，污染物無法有效擴散，加上清晨的濃霧，使得空污更加嚴重，預計今天下午受到光化作用影響，臭氧濃度恐再升高，空氣品質持續惡化，可能持續到明（12日）天才會好轉。

根據環境部空氣品質監測網顯示，到今天早上10點多，彰化縣二林的空氣品質指標AQI飆高到152「紅色警示」，彰化、大城及線西都在「橘色提醒」，AQI各在148、136、130間，其中，彰化逼近「紅色警示」，隨時都會達到「紅色警示」區域。

環保局緊急啟動應變機制，通知縣內74家主要公私場所立即啟動自主空污防制管理，並要求廟宇配合環保祭祀，同時嚴查營建工地揚塵防護措施，也加強稽查露天燃燒與高污染車輛，重要路段亦同步進行怠速稽查，希望盡快阻止污染加劇。

縣府也透過中台灣區域治理平台，協調台中與麥寮電廠採取減排措施，共同因應當前的空污問題。環保局呼籲民眾，減少戶外劇烈運動，出門務必做好防護，如發現排放污染情形，立即通報環保局（0800-066666）。

受風場與濃霧影響，今天彰化地區空氣變髒，天空灰濛濛。（記者張聰秋攝）

今天彰化地區又紅害來襲，4個空品監測站污染指標，都在橘色提醒，二林地區還直接跨進紅色警示，空氣很髒。（圖擷取自空氣品質監測網）

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