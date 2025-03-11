本土語文直播共學 113學年4087名學生受惠

教育部委由台北市立大學辦理「國中小本土語文直播共學計畫」，113學年共有246所國中小參與，4087名學生受惠。 （教育部提供）

2025/03/11 12:16

〔記者林曉雲／台北報導〕配合國家語言發展法施行及108課綱，本土語文列為中小學必修課程，教育部委由台北市立大學辦理「國中小本土語文直播共學計畫」，113學年共有246所國中小參與，4087名學生受惠，教育部表示，支持有需求的學校組成「共學聯盟」，確保本土語文教育的落實，並更新及研發數位教材資源，讓學生不受空間限制，自如地運用各類素材進行學習。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，透過直播共學模式以確保學生學習母語的權益，並培訓國中小教育階段本土語文師資，解決教學現場師資聘任問題，同時也持續研發數位教材，努力打造更加多元的學習環境。

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113學年度共有246校（國小112校、國中134校）參與，開班數共671班，參與學生數共4087人，授課教師共87位，蔡宜靜表示，為持續精進直播共學師資的專業性，除了透過每月的線上共備會議交流教學心得，也規劃課程以「人工智慧教學應用」、「多元文化議題與教學實務」、「深化多元評量」與「遊戲融入教學」4項主題，辦理教師研習活動。

研習依語言別進行分班授課，運用本土語言進行交流，且課程強調科技的運用，學習AI與AIGC（人工智慧生成內容）於本土語文教學應用與操作，講述內容豐富多樣，對於提升教學成效有極大助益。

此外，本土語文部編版教材轉化為數位教材格式，並研發為互動式電子書，蔡宜靜表示，數位教材已完成第1至4冊、第7至8冊；互動式電子書已完成第1至2冊及第7冊，皆已置於本土語文直播共學網站，供全國師生參考運用。

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